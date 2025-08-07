¿A cuántos jonrones llegará Kyle Schwarber? ¿50? ¿60?

Ryan Howard conectó jonrones tan lejos y tan raudo como cualquier otro bateador de su era. Sigue siendo el único jugador en depositar una pelota completamente al tercer nivel en 22 años del Citizens Bank Park, y lo hizo dos veces.

¿Cuál es su opinión?

¿Quién ganaría en un derbi de jonrones en su mejor momento entre dos de los mejores toleteros de los Filis? Howard, el único Fili en superar los 50 jonrones en una temporada, cuando totalizó 58 en 2006, o la sensación actual Kyle Schwarber.

Schwarber lidera la Liga Nacional con 40 jonrones, y el número 40 llegó con estilo, un grand slam en medio de los rugidos de "¡MVP! ¡MVP!”.

“Sería una competencia reñida”, dijo Howard. “El joven Howard puso algunas pelotas en las gradas. Lo de Schwarber no se puede menospreciar”.

Los 40 jonrones de Schwarber esta temporada lo colocan muy por delante del ritmo para superar su récord personal de 47 establecido en 2023, uno más que los 46 que conectó en 2022 en la primera temporada de un contrato de agente libre de cuatro años y 79 millones de dólares.

El récord del equipo —los 58 de Howard— corre peligro si Schwarber continúa destrozando pelotas como lo ha hecho desde que recibió el laurel de Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas después de conectar tres jonrones en el primer “swing-off” de la exhibición.

Schwarber ha conectado 10 jonrones, apodados “Schwarbombs”, que lo han convertido posiblemente en la estrella más popular de la franquicia, desde el receso para los Filis, lídres del Este de la Liga Nacionales. Se aprestan a iniciar una gira de 10 juegos, midiéndose contra Texas el viernes.

Howard conectó 198 jonrones de 2006 a 2009 y ayudó a los Filis a ganar la Serie Mundial de 2008 antes de que su carrera se viera truncada por una lesión. Es el anillo que más atesora en estos días. Pero ahora mira hacia atrás con admiración a su récord de la temporada 2006, una hazaña que no necesariamente disfrutó tanto en tiempo real, tal como espera que Schwarber haga de esta temporada mucho después de retirarse.

“Creo que mirará hacia atrás y un día dirá: ‘Conecté 50 jonrones, y no tengo idea de cómo lo hice’”, dijo Howard.

Howard podría estar en lo cierto. Schwarber, de hecho, dice que no tiene idea de por qué su total de jonrones sigue subiendo.

“Entras en cada año en la temporada baja y tratas de encontrar formas de seguir mejorando”, dijo. “No es como si entrara en la temporada baja diciendo que quiero intentar conectar más jonrones o algo así. Creo que se trata de intentar ser consistente con lo que estás haciendo. Cuanta más consistencia puedas encontrar en tu swing y en tu trabajo, creo que eso llevará a resultados en el campo”.

Sus resultados son una razón clave por la que los Filis se encaminan a los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

Conectó 40 jonrones en los primeros 112 juegos de los Filis, uno más que Howard en los primeros 112 juegos de 2006. Su OPS de .965 es el tercero en el béisbol y lidera el béisbol con 94 carreras impulsadas. Schwarber ha jugado todos los juegos de esta temporada, casi exclusivamente como bateador designado.

Quizás ningún momento hasta ahora esta temporada ha sido tan automático para entrar en el video de momentos destacados de la temporada como su juego del lunes contra Baltimore. Schwarber ya había conectado un jonrón de dos carreras en el segundo nivel. La multitud de 41.099 fanáticos estaba en un frenesí de Schwarbomb cuando llegó al plato en el sexto. Escuchó los cánticos de MVP al desaparecer el lanzamiento de Yaramil Hiraldo en los asientos del jardín centro-derecha, para su noveno grand slam de carrera y el segundo de la temporada.

“Esos son los momentos que uno aprecia como jugador”, dijo Schwarber. “Esas son cosas especiales que suceden y que simplemente se guardan en la memoria. Aférrate a esas cosas por un tiempo. Obviamente fue algo realmente genial y lo aprecio”.

La producción de Schwarber plantea dos preguntas cruciales en el tramo final: ¿Puede un bateador designado en la Liga Nacional que no se llame Shohei Ohtani ganar el MVP y cuánto podrá recibir Schwarber cuando el inminente agente libre firme su nuevo contrato?

Schwarber y los Filis no lograron llegar a un acuerdo antes de la temporada y las conversaciones contractuales se pospusieron hasta después de la temporada. El socio gerente de los Filis John Middleton, ha mantenido firme su compromiso de querer que Schwarber regrese.

“No necesitamos ninguna motivación cuando se trata de Kyle Schwarber”, dijo Middleton en julio. “Es genial. Pensamos que era genial cuando lo firmamos hace años. Pensamos que era genial consistentemente a lo largo de los años. No hay nada que Kyle haga que nos sorprenda”.

Schwarber podría exigir un nuevo contrato que lo colocaría entre los jugadores mejor pagados del béisbol. Justo, tal vez, por lo que ha logrado en sus cuatro temporadas en Filadelfia. Pero, ¿se puede realmente contar con un jugador que cumplirá 33 años antes de la próxima temporada para conectar más de 40 jonrones por temporada en sus 30 sin agregar ningún valor defensivo?

Tal vez si ese jugador gana un MVP (oh, y una Serie Mundial).

Ohtani se convirtió la temporada pasada en el primer bateador designado principal y el primer jugador que no apareció defensivamente en una sola entrada en ganar un MVP. La estrella de los Dodgers seguía siendo el favorita en 2025 para ganar otro, con Schwarber en un distante segundo lugar, según BetMGM Sportsbook.

Pero conectar 50 jonrones, ¿escuchamos 60? — sigue muy en juego para Schwarber, incluso si no está seguro de cómo lo está haciendo.

“A veces es solo una de esas cosas en las que simplemente estás en ello”, remarcó Howard, “y simplemente sucede”.