Los Azulejos van en serio

La racha que tiene a los Azulejos de Toronto en la cima de la División Este de la Liga Americana tuvo su momento cumbre en la recién concluida serie en el Coors Field contra los Rockies de Colorado. La ofensiva del conjunto canadiense anotó 45 carreras y estableció una nueva marca de hits para una serie de tres encuentros con 63.

Inician el fin de semana con cuatro juegos de ventaja sobre los Medias Rojas de Boston y seis y medio sobre los Yankees de Nueva York. Tienen marca de 52-28 (.650) desde el 8 de mayo. En el lapso de esos últimos 80 encuentros, encabezan las Grandes Ligas en promedio de bateo, OBP, Slugging, OPS, hits y carreras anotadas por partido.

Luego de años de jugar por debajo de las expectativas, los “Blue Jays” lucen encaminados a los playoffs luego de ocupar el sótano de su división en 2024. En base a una ofensiva que encabeza MLB en promedio de bateo (.270), mejor proporción de ponches recibidos (17%) y que anota casi cinco carreras por partido, el conjunto ha cambiado por completo su narrativa.

De antemano sabíamos que para poder rebotar en 2025, el equipo necesitaría producción sobresaliente de Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y George Springer. Esa parte del plan se ha cumplido. Pero lo interesante es que héroes inesperados como Addison Barger, Nathan Lukes y Ernie Clement le han dado profundidad y versatilidad a una alineación que también ha recibido contribuciones de Alejandro Kirk (promedio de .305, OPS+ de 114) y Daulton Varsho (11 cuadrangulares y Slugging de .602 en 28 partidos).

Desde Toronto se destaca el impacto positivo del nuevo coach de bateo David Popkins, que ha supervisado una ofensiva diversa que puede ganar con poder o “small ball” y que pone la pelota en juego consistentemente. Así han superado temporadas bajo las expectativas de Andrés Gimenez y Anthony Santander.

La rotación del conjunto es sólida gracias a Kevin Gausman, José Berríos, Chris Bassitt y el zurdo Eric Lauer, quien inesperadamente tiene marca de 7-2, 2.59 en 80 entradas, regresando al rendimiento que tuvo en 2021 y 2022 con Milwaukee. Max Scherzer ya está activo y eventualmente se agregará Shane Bieber, adquirido desde Cleveland cuando se encuentra en la fase final de su rehabilitación de una cirugía en el codo.

Con sus posibilidades de avanzar a los playoffs en un 98% y de ganar su división en un 75% de acuerdo a Fan Graphs, los Azulejos esperan ver el eléctrico Rogers Centre encenderse en octubre como en la época de José Bautista y Edwin Encarnación.