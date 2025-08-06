Problemas económicos y de conducta

Ahora se están haciendo frecuentes las noticias de variados problemas de los peloteros dominicanos en Grandes Ligas. Digamos que es algo normal que, habiendo tantos en las mayores y en distintas ligas, pudieran producirse anti-conductas y líos con algunos de ellos (México, Taiwán, Corea, Japón, Colombia, Nicaragua, Panamá, y ahora también en China).

¿Cuántos beisbolistas quisqueyanos están actuando en el extranjero, en esas y otras ligas independientes que funcionan en Estados Unidos y Canadá? Si se suman los de liga menor, pudiéramos pasar fácilmente de los 2000, y eso es mucho.

El caso más notable de los dos últimos años es de Wander Franco, infielder de Tampa Bay con un contrato grande de US$182 millones, y quien terminó en la justicia demandado por tener relaciones sexuales con una menor de edad. El juicio a Franco habría terminado, fue condenado a dos años en pena “suspendida”, o sea que no los va a cumplir en cárcel.

Pero, todavía se espera la decisión de MLB sobre qué tipo de sanción le aplicaría, y a partir de ahí ver qué decidirá Tampa Bay con su contrato. La MLB podría sancionarlo fuerte y su carrera en MLB pudiera terminar, o pudieran darle una oportunidad de retomar el camino. Esa decisión del Comisionado deberá producirse pronto.

El lanzador Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, está suspendido por supuestas prácticas de apuestas al béisbol. Imaginen ustedes lo grave de esto, que Pete Rose, quien fue descubierto a fines de los 80, fue expulsado de por vida y recién le han aplicado un perdón, a solicitud de los políticos (Donald Trump), pero lo hacen luego de su fallecimiento el año pasado. Ortiz está suspendido de todo, y también se espera el reporte de MLB sobre su caso. (Rose tiene la marca de más hits de por vida en liga mayor, no fue un mediocre).

Y ahora llega Emmanuel Clase, uno de los mejores relevistas de Grandes Ligas los últimos 4 años. Este señor ha sido detenido en su accionar, y en principio había la sospecha de que era por el mismo motivo de Ortiz. Pero, ahora surge la versión de que el hombre está involucrado con una empresa que hace negocios tipo bolsa de valores, para que la gente invierta su dinero y gane o pierda dependiendo del rendimiento y los salarios del jugador. Es una locura.

Y la gente pregunta: ¿Esos muchachos no tienen asesores ni familia que les indique que se mantengan en el buen camino? Solo queda esperar a ver qué sucederá con ese trío. Pero, que nadie se extrañe cuando vengan otros casos similares, pues parece que hay mucha contaminación regada por todos lados. El dinero y la avaricia a veces le ganan la batalla a las buenas conductas y el respeto a las leyes.

CON ASIA: Recientemente leí en Diario Libre una declaración del señor Erick Almonte, informando que las ligas asiáticas deberán pagar un dinerito por cada contratación de peloteros dominicanos que estén accionando en Lidom. O tal vez, incluso si no están jugando en el torneo, porque pudieran hacerlo en un futuro cercano. Es raro esto porque nunca he visto un anuncio oficial de la Federación, ni de Lidom, y más bien hay que interpretarlo como una intención pendiente en la agenda. Pregunté a Vitelio Mejía, presidente de Lidom, al respecto y me respondió lo siguiente: “Se está trabajando en eso y se aspira tenerlo listo para esta próxima temporada. Por el momento no puedo decir más”.

Ojalá que lleguen a un acuerdo lógico, pero si es solamente por el lado económico, se mantendrá el mismo perjuicio. Porque lo duro es que a un club le saquen peloteros claves en medio del round robin o una final. La solución no debería ser económica solamente, también deben proteger al torneo, los equipos y sus fanáticos.

⸻

NOTAS DE MLB.-

.- Juan Soto tuvo su figureo válido en la derrota de los Mets 1-4 ante Cleveland… Soto pegó jonrón en el noveno, con un out, rompiendo partido sin hit de Gavin Williams. Fue su número 26 de la campaña y suma 64 empujadas… Cleveland barrió la serie de tres a los Mets, que no encuentran la forma de ganar. El pasado fin de semana perdieron 2 de 3 ante los Gigantes. Williams lanzó 8.2 innings, y había dado cuatro bases por bolas, haciendo 126 lanzamientos.

.- Los Yanquis vencieron a Texas 3 por 2, salvando su serie de tres. Los texanos habían ganado los dos primeros, y buscaban la barrida.

.- Shohei Ohtani pegó su jonrón 39 ante San Luis, y también lanzó 4 entradas de 2 hits, 1 carrera. Tuvo 8 ponches, y sigue preparándose para el mes de septiembre y la postemporada.

.- San Diego despidió al receptor boricua Martín Maldonado, quien tenía promedio de .204 con 4 jonrones en 167 turnos. Tiene 38 años de edad.