Ohtani conecta jonrón para llegar a 1.000 hits y poncha a 8, pero Cardenales vencen 5-3 a Dodgers

Shohei Ohtani conectó un jonrón para llegar a 1.000 hits en su carrera y poner en ventaja a su equipo. Y desde el montículo recetó ocho ponches, su máximo número de la temporada, durante una labor de cuatro entradas.

Fue la salida más larga del superastro japonés en la temporada.

Pero los Cardenales de San Luis remontaron y vencieron el miércoles 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Jordan Walker sumó tres hits por los Cardenales, incluyendo un sencillo impulsor que empató el encuentro con dos outs en el octavo episodio. San Luis tomó una ventaja de 4-3 en la misma jugada cuando el antesalista novato Alex Freeland cometió un costoso error en un tiro.

Lars Nootbaar añadió un doble impulsor contra el relevista Brock Stewart en el noveno.

Walker fue una adición tardía a la alineación titular. Reemplazó al venezolano Willson Contreras, quien tenía un malestar estomacal.

JoJo Romero (4-3) se llevó la victoria con una entrada en blanco como relevista. Riley O’Brien consiguió cuatro outs para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Ohtani cumplió su octava apertura de la temporada después de no lanzar en 2024 mientras se recuperaba de una cirugía de codo. Cerró su actuación contra los Cardenales de San Luis ponchando a los tres bateadores en la cuarta entrada y se retiró limpiándose el sudor de la cara en un día de 90 grados Fahrenheit (32 Celsius). Masyn Winn lanzó su bate con frustración después de poncharse.

“Pienso que fue un gran día para mí personalmente al llegar a la cuarta entrada”, opinó Ohtani. “Eso fue realmente bueno en términos de ir aumentando”.

Ohtani efectuó 54 lanzamientos, 37 de ellos strikes, y permitió una carrera y dos hits.

El 39º jonrón de Ohtani viajó 440 pies por la pradera central y remolcó a Alex Call, quien había conectado un doble al inicio de la tercera entrada, para darles a los Dodgers una ventaja de 2-1. En la entrada inicial, Ohtani hizo swing al primer lanzamiento y se embasó cuando el primera base Alec Burleson dejó caer la pelota por un error.

Ohtani se unió al flamante miembro del Salón de la Fama Ichiro Suzuki y a Hideki Matsui, como los tres japoneses que han llegado a 1.000 imparables en las mayores. Disparó jonrón y repartió ocho ponches o más por tercera vez en su carrera y por primera desde 2023, cuando militaba en los Angelinos de Los Ángeles.

“Realmente no trato de pensar de manera muy diferente en los días que lanzo”, explicó.

Ohtani retiró en orden a los bateadores en la primera y segunda entradas. Alcanzó las 100 mph con una recta de cuatro costuras al panameño Iván Herrera, quien se ponchó haciendo swing en la tercera. Walker conectó un sencillo al inicio y robó segunda, la primera base robada contra Ohtani esta temporada.

“Realmente se sintió bien el control de la recta. En general, el slider y la curva estuvieron realmente bien”, dijo Ohtani.

El sencillo de toque de Brendon Donovan impulsó a Walker para dar a los Cardenales una ventaja de 1-0.

Ohtani tuvo que dejar su última apertura en Cincinnati con calambres en la cadera derecha el 30 de julio.

“Pensé que volvería y realmente lanzaría bien hoy. El pitcheo, el control de la recta, fantástico”, consideró el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Realmente impresionante. Ofensivamente, el boleto, el jonrón, realmente se vio bien”.

Roberts mencionó antes del juego que Ohtani no pasará de cinco entradas durante sus próximas aperturas.

“No necesitamos que lo haga”, dijo. “El umbral de cinco entradas es algo que sentimos puede llevarnos adelante a través de un juego y luego usar relevistas. Veremos si eso cambia”.

Los Dodgers han adoptado un enfoque cauteloso con Ohtani, quien ha vuelto a lanzar y batear, como lo hizo durante seis temporadas con los Angelinos.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Yohel Pozo de 1-0, Pedro Pagés de 3-2.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas de 3-0.