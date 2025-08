José Ramírez: “No hay problemas con Machado y los dos estaremos en el clásico”

El antesalista José Ramírez, de Cleveland , aseguró que estará presente “como sea” en el Sexto Clásico Mundial de Béisbol, y dejó claro que no hay conflictos con Manny Machado respecto a la titularidad en la tercera base.

“Olvídense del tema con Machado, yo lo amo, voy pal Clásico, sea como sea. Dejen esos problemas y ese pleito ahí, estamos en paz y vamos a estar los dos allá”, expresó Ramírez, restándole importancia a cualquier especulación de rivalidad.

Por su parte, Machado ha reiterado que su prioridad es ganar, y que está completamente dispuesto a adaptarse y rotar posiciones si eso contribuye al éxito del equipo dominicano.

“Le dije a Albert (Pujols) que José (Ramírez) tiene que jugar. Si tenemos que rotar, como sea, al final del día se trata de tratar de ganar.” dijo Machado a los medios esta semana.

Machado entiende la calidad de Ramírez y respalda que tenga un rol importante en el roster. Se muestra flexible a ceder tiempo de juego si con eso se fortalece la alineación general.

“En los Clásicos anteriores no he tenido la oportunidad de ir, porque la salud no me ha ayudado, pero si estoy sano el primero que estaré ahí, soy yo en el equipo”

José Ramírez no jugó en los WBC anteriores a 2025, pero está previsto que forme parte del equipo dominicano en el WBC 2026, donde habrá una fuerte competencia por la tercera base con estrellas como Machado y Rafael Devers

En 2025, Ramírez tuvo lesiones como esguince de tobillo y contusión en el antebrazo, pero esas lesiones no están relacionadas con su participación en el WBC

Su única fuente de “problema” puede ser la disputa por un puesto titular, lo cual es normal cuando varios All-Stars compiten por la misma posición.

Por otro lado, Ramírez se refirió con cautela a la situación de sus compañeros Emmanuel Clase y Luis Ortiz, actualmente bajo investigación por la MLB por presuntas irregularidades relacionadas con apuestas.

“La organización no nos ha puesto al tanto completamente, solo sabemos lo que sale en los medios, pero no sabemos la gravedad de los problemas”, expresó Ramírez.

Añadió que el equipo ha recibido pocas explicaciones formales: “La oficina solo nos dice que tenemos que esperar que hagan su investigación, y en eso estamos”.

Pese a la incertidumbre, no ocultó su respaldo hacia ambos lanzadores: “Emmanuel Clase es uno de los mejores cerradores del juego y Luis Ortiz es un abridor increíble. Claro que los extraño. Uno quiere que estén aquí, que estemos todos juntos”.