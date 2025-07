Ronald Acuña Jr. irá a lista de lesionados de 10 días por molestia en un tendón de Aquiles

Los Bravos de Atlanta colocaron el miércoles al cinco veces All-Star Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días por una inflamación del tendón de Aquiles derecho, aunque la gravedad exacta de la lesión del jardinero venezolano no se precisará hasta que se realicen pruebas adicionales.

El equipo subió al jardinero Jarred Kelenic de su sucursal de Triple A en Gwinnett para ocupar el lugar de Acuña en el roster.

Acuña experimentó por primera vez molestias en la zona de la pantorrilla el lunes por la noche, cuando anotó desde primera base tras un doble de Austin Riley para ayudar a los Bravos a una victoria de 10-7 sobre Kansas City. Acuña insistió en jugar el martes por la noche y el manager Brian Snitker accedió, pero el astro empezó a cojear cuando intentó perseguir una pelota en el jardín derecho en la eventual derrota 9-6.

Acuña dijo que inicialmente sintió dolor mientras corría las bases el lunes por la noche.

“Sucedió cuando anoté desde primera hasta home en esa jugada”, dijo Acuña. “Me examinarán, ya veremos cómo sale”.

Acuña fue por una bola de foul en la sexta entrada el martes por la noche. Más tarde en la entrada, una pelota fue golpeada por encima de su cabeza y trató de alcanzarla. El venezolano abandonó el juego después del sexto inning.

“No quería que batearan hacia allá y, imagínate, cuando no quieres que bateen hacia allá, las cosas siempre salen para allá”, dijo Acuña.

Precisó que el dolor fue peor que el del lunes.

“Yo les dije que me estaba molestando y que sí quería agarrar el día de descanso, pero ya he pasado por muchas lesiones y he tenido muchos días de descanso, solo quiero salir a jugar y pasó lo que pasó”, dijo Acuña.

El cinco veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2023 se perdió la mayor parte de la temporada pasada por un desgarro del ligamento cruzado anterior izquierdo.

“Estoy preocupado de que sea una lesión grave”, dijo Acuña. “El dolor es más agresivo cuando trato de poner presión. Espero que no tenga nada”.

Los Bravos (45-61) han lidiado con numerosas lesiones durante su decepcionante temporada.

“Es como, Ozzie (Albies) golpeó una pelota en la tierra y le fue al ojo”, dijo Snitker. “Estaba preocupado de que fuera un oblicuo por la forma en que reaccionó allí. No sé, es solo una de esas cosas, tienes que lidiar con ello. No es divertido lidiar con ello, no es fácil lidiar con ello, pero tienes que hacerlo”.

Acuña salió del terreno antes de que un preparador físico lo siguiera al camerino.

Batea para .306 con 14 jonrones y 26 carreras impulsadas en 55 juegos esta temporada.

Snitker dijo que Eli White jugará en el jardín derecho en ausencia de Acuña.