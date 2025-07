Son muchos los fanáticos que preguntan si Junior Caminero es opción para ganar el premio de Novato del Año. En los últimos meses, son varios los colegas que han abundado sobre el tema, dejando bien claro que el dominicano, tercera base de Tampa Bay, no puede ser candidato a este galardón.

¿Por qué? Porque la regla dice que los candidatos no pueden exceder la cantidad de 130 turnos en su paso previo por MLB, si es que tal cosa ha sucedido. Para los pitchers, no pueden haber lanzado más de 50 innings, y en ambos casos haber permanecido 45 días en roster activo, aunque no hayan jugado.

En 2024, Caminero agotó 165 turnos, lo cual lo descalifica como novato del año. Su promedio fue de .248 con 6 jonrones, 18 empujadas. El año anterior, 2023, se produjo su debut en liga mayor el 23 de septiembre, y en 7 partidos consumió 34 turnos. Parece que Tampa hizo muchas carreras en cada oportunidad.

Ahora, en 2025, Caminero tiene números notables en su actuación y sigue jugando la antesala. Al comienzo de este lunes en Nueva York, tenía 393 turnos con 102 hits, y en su primer chance pegó jonrón de dos vueltas, sumando ahora 27 cuadrangulares y 70 empujadas. Su OBP está en .300, considerado bajito, porque el hombre de free-swing, ha recibido solo 23 bases por bolas con 86 ponches recibidos. Tampoco gusta de robar bases, con 5 robos solamente en 6 intentos.

Aprovecho para recordar que Caminero, nativo de santo Domingo, cumplió apenas 22 años el pasado 5 de julio, y tienen “un mundo por delante”. Su poder es auténtico, y eso lo saben muchos pitchers, incluyendo al amigo liceísta Jairo Asencio. ¿O no?

EL MANAGER: Interesante el nombramiento de Dusty Baker como manager de Nicaragua . ¿Y por qué un No nativo de un país puede dirigir en el Clásico Mundial de béisbol? Porque ahí se aplica lo del fútbol, por ejemplo, pues cualquier extranjero puede ser director técnico. No así los jugadores.

Sería relevante, además, conocer cómo llegó lo de Baker a Nicaragua y si algún día ha visitado ese país. Se sabe que él se desempeña bien con el español, pero no precisamente por Nicaragua.

Este país es parte del grupo D, de Dominicana, que incluye también a Israel, Holanda y Venezuela, en total cinco países. Se considera un país débil, pero en béisbol cualquier débil puede vencer a un “fuerte”. Baker tiene una historia de 50 años seguidos en el béisbol.

Fue jugador de Grandes Ligas entre 1966 a 1986, y en 1993 empezó una carrera de manager que lo mantuvo en el puesto por 26 años, hasta 2023 con los Astros de Houston. Dirigió por espacio de 26 campañas, y entre jugador y manager 45 años, algo sencillamente excepcional. Fue campeón mundial por única vez con Houston, en 2022, y se retiró luego del 2023. Actualmente tiene 76 años de edad.

LOS CAMBIOS: Este lunes fue un día tranquilo en los posibles cambios de MLB. Los Bravos de Atlanta compraron al venezolano Carlos Carrasco a los Yanquis, para que los ayude a llenar un huego en la rotación pues tienen a todos en el hospital, en lista de lesionados.

Y los Tigres de Detroit consiguieron al pitcher Chris Paddack, procedente de Minnesota, a cambio de personal de liga menor. Se supone que de aquí al jueves se produzcan anuncios relevantes con algunas figuras de aquellas que, como Eugenio Suárez, irán a la agencia libre al final de año. ¿Alguien tomará al dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins?

LAS APUESTAS: Tremenda sorpresa la que ha provocado el nombre de Emmanuel Clase investigado por MLB por el asunto de presuntas apuestas. Allí está, desde el mes pasado, el lanzador Luis Ortiz, su compañero en Cleveland. ¿Qué está pasando allí?

¿Será cierto que esos jugadores están apostando al béisbol? Difícil de creer, pero el “Diablo” siempre anda suelto y uno nunca sabe. Habrá que esperar, pero bastante pues la oficina del comisionado lleva eso lento.

DECEPCION: ¿Se puede aplicar el término decepción a los Yanquis de Nueva York y su actuación de este año, hasta ahora? Hasta el lunes, los Yanquis tenían marca de 57-48 para el segundo lugar de la División Este, detrás de Toronto. Pero, si usted se pone a revisar la cantidad de puntos negativos abundan, incluyendo las lesiones de los pitchers Gerrit Cole y Clarke Schmidt, hasta el despido de DJ LeMahieu. Ese tema tiene tela “por donde cortar”.