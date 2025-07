Billy Wagner agradece a Moisés Alou durante exaltación al HOF: "Me enseñaste la cultura dominicana"

Durante su discurso del domingo en su exaltación al Salón de la Fama, uno de los nuevos miembros de Cooperstown, Billy Wagner, mencionó a algunos de sus compañeros de equipo a través de su trayectoria de 1995 al 2010 en Grandes Ligas.

El nombre que más elogios recibió fue el del dominicano Moisés Rojas Alou, quien jugó cinco temporadas con Wagner – tres con los Astros y dos con los Mets.

En particular, Alou fue una de las personas de mayor confianza en Nueva York, donde jugaron juntos en Queens en el 2007 y el 2008. Famosamente, Rojas Alou fue quien más apoyó a Wagner cuando el lanzador – autor de 422 juegos salvados en Grandes Ligas y el primer relevista zurdo con placa en el Salón – se sometió a una cirugía Tommy John en el 2008.

“Moisés, me enseñaste a apreciar la cultura dominicana, aunque no puedo hablar nada de español”, dijo Wagner durante su discurso. “Te pido disculpas; lo intenté.

"(Rojas Alou) es posiblemente el mejor compañero de equipo que tuve. Me defendiste en Nueva York y me acompañaste después de mi cirugía. Nunca olvidaré que diste la cara, aun cuando no tenías que hacerlo. Thank you, mi pana”.

Además de Rojas Alou, Wagner reconoció a sus receptores en sus tiempos en las Mayores, incluyendo al también dominicano Raúl “Tony “Eusebio”. Y otro quisqueyano que coincidió con Wagner en Houston, Octavio Dotel, recibió una mención especial.

“Octavio Dotel, en paz descanse”, dijo Wagner, refiriéndose a la muerte de Dotel en abril a raíz de la tragedia del techo colapsado en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo.