Equipo de béisbol venezolano no obtiene visas para EEUU, dice Little League International

Un equipo juvenil de béisbol venezolano no pudo obtener las visas para ingresar a Estados Unidos y se perderá el Mundial Senior de Pequeñas Ligas, confirmó el viernes la Organización Internacional de Pequeñas Ligas.

El equipo Cacique Mara, de Maracaibo, Venezuela, estaba programado para participar en el torneo después de consagrarse campeón del torneo Latinoamericano en México.

“Cacique Mara de Venezuela, lamentablemente, no pudo obtener las visas apropiadas para viajar al Mundial Senior de Pequeñas Ligas”, dijo la Organización Internacional de Pequeñas Ligas en un comunicado. Agregó que es “extremadamente decepcionante, especialmente para estos jóvenes deportistas”.

preparativos

El equipo venezolano viajó a Colombia hace dos semanas para tramitar sus visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. La embajada no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

“Es una burla de parte de Little League el de mantenernos aquí en Bogotá con las esperanzas de que nuestros niños puedan cumplir con sus sueños de participar en un mundial, mundial que con sangre y sudor consiguieron su pase al haberle ganado al equipo de México en el Latinoamericano”, dijo el equipo en un comunicado. “Que hacemos con tanta injusticia, que hacemos con el dolor que le causaron a nuestros chamos (muchachos) que por derecho son los auténticos campeones”.

Venezuela está entre una lista de países con restricciones para ingresar a Estados Unidos o sus territorios. El presidente Donald Trump ha prohibido viajar a Estados Unidos desde otros 12 países, citando preocupaciones de seguridad nacional.

Dominicana se impone a Aruba en el Torneo Latino de Pequeñas Ligas serie regular Lea también

A principios de mes, al equipo femenino de voleibol de Cuba se le negaron visas para participar en un torneo en Puerto Rico.

“Nos dijeron que Venezuela está en una lista donde Trump dice que los venezolanos somos una amenaza para la seguridad de su estado, de su país”, dijo Kendrick Gutiérrez, presidente de la liga en Venezuela. “No ha sido fácil la situación. Ganamos el derecho de representar a América Latina en el Campeonato Mundial”.