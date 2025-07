El costo de la pasión

La única criatura de las que habitan el planeta a la que el sexo le genera emociones es al humano. Amor y pasión se entremezclan. El hombre seduce por el oído; habla, ofrece, promete; la mujer lo hace por la vista, pinta sus labios, usa ropa seductora y accesorios deslumbrantes.

Pasiones ardientes ocupan un lugar transcendental en la historia de la humanidad. Algunas muy costosas. Elena y Paris provocaron una guerra que arruinó a Troya.

¿Fue de manera ingenua que Betsabé se bañó en un lugar que permitía a David observar su figura desnuda? Las consecuencias de aquello fueron funestas para el rey de Israel. Cometió adulterio con ella, la embarazó e incitó la muerte del esposo. Confrontado por el profeta Natán, se arrepiente, pero esto no evita la muerte del hijo fruto de la relación. No obstante, esta se mantiene y más adelante nace Salomón, que continúa con esplendor la obra del progenitor.

Ana Bolena seduce a Enrique VIII. El monarca quiere un heredero varón que su legitima esposa, Catalina de Aragón no le puede dar. Embarazada, Ana da a luz una hembra; esto le cuesta la vida. En fracciones de segundo el devenir precisó su curso, si el espermatozoide que embarazó a Ana Bolena hubiera sido masculino ella no habría sido decapitada, pero no hubiese nacido Isabel que reinó por más de treinta años convirtiendo a Inglaterra en un imperio. En principios del siglo XVI, la ciencia no conocía que en la procreación el macho define el sexo.

En 1815 fracasa la expedición organizada por Simón Bolívar a Los Cayos en las costas venezolanas. La causa es la espera a la llegada de Josefina Machado, amante del Libertador. A su arribo se encerraron días en un camarote saciando el deseo causado por la larga separación. Esa demora anuló el elemento sorpresa, vital para el éxito de la excursión, permitió que fueran alertados los realistas.

Las emociones que generaron la situación que vive Wander Franco hoy han sido gravosas para el valioso jugador de béisbol. Al final, las consecuencias de su conducta: ¿merecerán un lugar en la historia del costo de las pasiones?

