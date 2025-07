Framber Valdez y Cristopher Sánchez, dos zurdos en la cúspide de las Mayores

En nuestra media isla ha sido común en las últimas décadas encontrarnos con fenómenos del bateo, sin embargo no ha sido tan frecuente presentar lanzadores de larga data o de talento extraordinario, sobre todo pitchers de brazos equivocados.

Conocemos la prosapia de Juan Marichal y Pedro Martínez, dos miembros del Salón de la Fama del Béisbol, que ha habido otro grupo de lanzadores diestros sobresalientes, mas no ha sido la constancia tener zurdos brillantes y más raro aún ambos al mismo tiempo.

Cristopher Sánchez y Framber Valdez forman parte de la élite del talento actual de las Grandes Ligas, con actuaciones y registros magníficos. A pesar de ser excluidos del All-Star, por razones diversas y tecnicismos, sus estadísticas son fuera de lo normal.

Firmado por Tampa en el 2013, recibiendo un bono de 65 mil dólares, Sánchez no fue el tradicional prospecto que llega a MLB con todo el brillo. Pasó tres años en la Dominican Summer League y tuvo que esperar hasta su sexta temporada para alcanzar la antigua Clase A Media, hoy Clase A Baja. En 2019 lo cambiaron a los Filis por Curtis Mead (.238-5-20 en tres temporadas con los Rays). Salvo en el 2019 (4-1 2.26), sus registros en las Menores no habían impresionado a muchos.

Llegó a las Mayores en el 2021 hasta lograr un cupo como abridor en el 2023 (3-5 3.44, 18 aperturas). Desde el año pasado las cosas cambiaron para el nativo de La Romana estableciéndose como parte indiscutible del staff abridor de los Filis.

La actual temporada ha mostrado al zurdo nuestro como un fenómeno del Box, no solo por sus extraordinarios registros acumulados (9-2 2.40), 134 ponches y apenas 32 bases en 124 entradas, sino que se ha convertido en una especie en extinción al completar tres partidos en las últimas dos campañas, encabezando las Mayores. Está ubicado entre los principales lanzadores de la Nacional en la mayoría de departamentos, incluyendo un segundo puesto en WAR para lanzadores (5.2).

Framber Valdez es uno de los mejores lanzadores del negocio y la punta de una rotación como la de Houston que año tras año están presentes en la postemporada. Valdez ha sido un ganador (79-45) y un experto en salidas de calidad. Este año no ha sido diferente (11-4 2.67), pues no ha perdido en sus últimas 10 decisiones. Los Astros han ganado sus últimas 13 presentaciones y no pierde desde un lejano 2 de mayo. Para esa fecha había caído en cuatro de sus primeras siete aperturas.

Definitivamente es un privilegio ver a nuestros dos zurdos, Framber Valdez y Cristopher Sánchez, brillar en dos equipos ganadores y que en los últimos años han estado con frecuencia en la postemporada.