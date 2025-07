Ministro de Deportes Kelvin Cruz se enteró por los medios de tala de árboles en Centro Olímpico

La controversia por la tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ha escalado a un nuevo nivel, luego de que el propio ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, asegurara que no fue informado oficialmente de la intervención y expresó su total desacuerdo con lo ocurrido.

“Me enteré por los medios de comunicación, y cuando ya estaba realizado el hecho (la tala), pero inmediatamente e indignado llamé a los responsables para que me dieran una explicación, y me dijeron que la Federación de Béisbol pidió esos espacios, pero yo no estoy de acuerdo”, declaró Cruz este lunes durante una entrevista en el programa El Show del Mediodía.

El ministro calificó la acción como injustificada y aseguró que exigirá una compensación ambiental.

“Le vamos a exigir de manera personal que esos árboles que se han talado sean sembrados cinco veces más”, advirtió.

La tala, denunciada inicialmente por la Fundación Wiche García Saleta, afecta a unas 300 especies, muchas de ellas adultas. La organización calificó el hecho como una agresión irreversible al pulmón urbano de la capital.