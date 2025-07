Un jugador fue cortado por denuncia de Warner Madrigal

La denuncia pública de Warner Madrigal no cayó en saco roto.

Según declaró el exlanzador de Grandes Ligas, tras haber expuesto que un jugador “mentía sobre su edad”, la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) decidió apartar al joven pelotero de la recién concluida Serie del Caribe Kids.

Desde hace años, las selecciones de pequeñas ligas de la República Dominicana han sido señaladas por supuestamente incluir jugadores cuya edad no se ajusta a las reglas de los torneos. Competencias como la Serie del Caribe Kids se organizan bajo categorías de edad específicas, la U13, donde solo pueden participar niños que no hayan cumplido los 13 años al momento del torneo.

En la más reciente edición del evento, donde República Dominicana se coronó campeona por segundo año consecutivo, las dudas volvieron a surgir. Varios comentarios apuntaban a que el equipo nacional habría alineado a jugadores con edades superiores a las permitidas. Incluso el MVP y gran figura del torneo, Anyelo Féliz, fue objeto de cuestionamientos informales en redes sociales.

Sin embargo, una nueva denuncia podría arrojar más luz sobre este tipo de irregularidades. El exlanzador de Grandes Ligas y actual formador de jóvenes peloteros, Warner Madrigal, sostiene que en el roster original de la selección dominicana había un jugador inscrito con edad incorrecta: Adrián Gerardo Romero, quien, según su testimonio, tendría 16 años y fue presentado como un niño de 12.

“Me sorprendí cuando lo vi allí, porque una fuente muy cercana al entorno del niño me contactó asegurando que Adrián tenía más edad de la permitida por el torneo. De inmediato hice un video haciendo un llamado a las autoridades para que apartaran a ese jovencito. Eso no nos hace bien como país. Poco después, vi que lo eliminaron del roster”, declaró Madrigal en exclusiva para el Listín Diario.

Madrigal explicó que quiso aclarar la situación porque su denuncia fue malinterpretada en redes, y algunos usuarios pensaron que se refería a Anyelo Féliz. “Nada que ver con él. El caso era Adrián Gerardo Romero”, puntualizó.

El exrelevista presentó al Listín Diario documentos digitales del Ministerio de Educación que indican que Adrián Romero tenía 13 años y 10 meses. No obstante, en el mismo documento se especifica que el menor no estaba formalmente declarado.

“Lo que yo me pregunto es: ¿cómo un jugador que no tenía acta de nacimiento pudo obtener un pasaporte? Yo le hice un favor al país al denunciar eso”, sostuvo.

¿Qué dice Lidom?

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), entidad que organiza y administra el equipo que representa al país en la Serie del Caribe Kids, confirmó que el jugador en cuestión sí estuvo practicando con la selección, pero que finalmente fue descartado.

“Nosotros no admitimos a nadie sin antes revisar el documento de viaje. Él presentó un pasaporte que indicaba que tenía 12 años y que cumpliría 13 en unos meses. Sin embargo, nos causó sospecha, y por eso preferimos no llevarlo. Tenía buenas condiciones, pero no nos convencía su edad”, explicó Valentín Contreras, gerente general del equipo dominicano.

Contreras indicó que el jugador fue removido del listado antes de que comenzara el torneo.

Junta Central Electoral guarda silencio

El Listín Diario intentó obtener confirmación oficial sobre los documentos de identidad del menor, contactando a la Junta Central Electoral. No obstante, las autoridades se reservaron la información alegando restricciones legales por tratarse de un menor de edad.

¿Y la Federación?

Consultado sobre el tema, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), Juan Núñez, aseguró desconocer por completo la situación.

“Ese equipo lo arma Lidom. Nosotros trabajamos con los jóvenes que van subiendo, y nos preocupamos de que tengan un gran nivel y representen dignamente al país cuando llegue el momento. Sobre ese joven, no sé nada”, expresó.