¿Anyelo Féliz, futura estrella?

Ángelo Féliz tiene apenas 12 años, pero ya empieza a ser un nombre conocido en el béisbol dominicano.

Fue el gran héroe de la Serie del Caribe Kids 2025, celebrada en Venezuela, donde conectó seis cuadrangulares, incluyendo un dramático jonrón decisivo que le dio el campeonato al equipo dominicano contra el país sede.

Sin embargo, más allá del terreno, su historia es muy conmovedora, por el sacrificio que hay detrás de cada swing.

Su madre, Angélica Feliz, lo tuvo cuando apenas tenía 15 años. Hoy, con 27, sigue luchando sola para sacar adelante al niño que ya deslumbra con su talento.

“Yo soy madre y padre. He tenido que hacer muchos sacrificios, pero vale la pena. A veces quizás no tengo en el momento para comprarle lo que él necesita, pero gracias a Dios trabajo y tarde o temprano se lo consigo”, sostuvo la madre al Listín Diario tras la llegada de su hijo este miércoles desde Venezuela.

Angélica trabaja como conserje en un dealer de vehículos en Punta Cana. Su ingreso es limitado, pero lo administra con esfuerzo para garantizarle a su hijo lo esencial.

“Ángelo sólo me tiene a mí, a mi mamá y una hemana de mi mami. Nosotras nos enfocamos en que a él no le falte lo que necesita. Sea mucho o poco, le conseguimos sus clavos, su guante, para que él pueda perseguir su sueño de ser pelotero”, añadió como reconocimiento y agradecimiento a su madre y su tía.

El adolescente de 12 años ha sido consciente desde muy pequeño del sacrificio de su madre, y ha tratado de corresponderle no solo con talento en el terreno, sino con disciplina y obediencia.

“Él (Ángelo) es un niño muy obediente. Es muy aplicado, no es irrespetuoso y sólo piensa en la pelota. Gracias a Dios él no me da ningún tipo de problemas”, cuenta la madre con orgullo.

Continúa con sus estudios

Aunque ya pertenece a un programa de desarrollo de peloteros en La Romana, Ángelo no ha descuidado los estudios. Actualmente cursa el sexto grado de primaria.

Varios equipos de Grandes Ligas ya han mostrado interés en el joven talento, según reveló Angélica.

“Él tiene muchos ojos encima desde que tenía 10 años. Él tiene un talento dado por Dios”, afirmó.

Habla su entrenador

José Ramírez, entrenador de la academia donde milita actualmente Ángelo en La Romana, fue quien lo descubrió cuando el niño tenía apenas nueve años, jugando en un batey de Barahona.

Cuando lo vi, aunque estaba flaquito y muy niño, inmediatamente supe que tenía un talento especial. Estaba jugando en un play que era más polvo que otra cosa, y aún así no le importaba nada, me di cuenta ahí mismo que él tiene hambre de la pelota”, apuntó el entrenador.

Guardando la distancia, Ramírez perfila a Ángelo como un jugador tipo Corbin Carroll, jardinero central de los Diamondbacks de Arizona.

Caminero y El Alfa le darán regalos

El estelar jugador de Grandes Ligas, Junior Caminero, habló con el niño luego de su hazaña, y según el entrenador del infante, el de los Rays le hará algunos regalos como guantillas, bates, guantes, y otras indumentarias.

Así mismo el exponente urbano Emmanuel Herrera, mejor conocido como “El Alfa”, prometió dar a cada uno de los integrantes del equipo campeón de la Serie del Caribe Kids un regalo de 50 mil pesos.