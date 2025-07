MLB, con el tope salarial como punto de conflicto, avizora un cierre patronal en diciembre de 2026

Un probable cierre patronal se avecina en el béisbol de las Grandes Ligas en diciembre de 2026 ante el posible impulso de los dueños de equipos para establecer un tope salarial y quizás provocar la pérdida de juegos de temporada regular por primera vez desde 1995.

“Nadie está hablando de ello, pero todos sabemos que nos van a parar por eso, y luego vamos a perder tiempo”, afirmó el lunes Pete Alonso, el primera base de los Mets de Nueva York, en el Juego de Estrellas. “Definitivamente vamos a luchar para no tener un tope salarial y obviamente a la liga no le va a gustar eso”.

El comisionado Rob Manfred y algunos propietarios han citado la disparidad en las nóminas como un problema. Al mismo tiempo, MLB busca responder a una disminución de ingresos de las redes deportivas regionales. A diferencia de la NFL, NBA y NHL, el béisbol nunca ha tenido un tope salarial porque sus jugadores se oponen firmemente a uno.

A pesar de niveles más altos de impuesto de lujo que comenzaron en 2022, los Dodgers de Los Ángeles —campeones de la Serie Mundial— y los Mets de Nueva York, han llevado las nóminas a niveles récord. El último club de MLB de un mercado pequeño en ganar recientemente una Serie Mundial fue los Reales de Kansas City en 2015.

Después de firmar al jardinero Juan Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares, Nueva York abrió esta temporada con una nómina de 326 millones de dólares, casi cinco veces los 69 millones de Miami, según las cifras de MLB. Usando las nóminas del impuesto de lujo, basadas en valores anuales promedio que tienen en cuenta compromisos futuros e incluyen beneficios, los Dodgers fueron los primeros con 400 millones de dólares y se perfilan para deber un impuesto de lujo récord de aproximadamente 151 millones de dólares, rompiendo el récord anterior de 103 millones de dólares establecido por Los Ángeles el año pasado.

“Cuando hablo con los jugadores, no trato de convencerlos de que un sistema de tope salarial sería algo bueno”, dijo Manfred a la Asociación de Escritores de Béisbol de América en un encuentro el martes. “Identifico un problema en el negocio de los medios y les explico que los propietarios necesitan cambiar para abordar ese problema. Luego identifico un segundo problema en el que necesitamos trabajar juntos y es que hay fanáticos en muchos de nuestros mercados que sienten que tenemos un problema de equilibrio competitivo”.

El acuerdo colectivo de béisbol expira el 1 de diciembre de 2026, y los cierres patronales de la gerencia se han convertido en la norma, lo que traslada el inicio de una interrupción a la temporada baja. Durante las últimas negociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo de cinco años el 10 de marzo, después de un cierre patronal de 99 días, salvando una temporada de 162 juegos en 2022.

“Un tope no se trata de una asociación. Un tope no se trata de hacer crecer el juego”, dijo el martes el jefe del sindicato, Tony Clark. “Un tope se trata de los valores de las franquicias y las ganancias. ... Un tope salarial históricamente ha limitado las garantías de contrato asociadas con él, literalmente enfrenta a un jugador contra otro y es a menudo lo que compartimos con los jugadores como el sistema no competitivo definitivo. No recompensa la excelencia. La socava desde un punto de vista organizacional. Por eso esto no se trata de equilibrio competitivo. No se trata de justo versus no justo. Esto es colusión institucionalizada”.

La oposición del sindicato a un tope ha allanado el camino para salarios récord para jugadores estrella. Se cree que el acuerdo de Soto es el más rico en la historia del deporte profesional, superando el acuerdo de 700 millones de dólares de Shohei Ohtani con los Dodgers, firmado un año antes. En comparación, el contrato garantizado más grande en la NFL es de 250 millones de dólares para Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo.

Manfred mencionó que el 10% de los jugadores ganan el 72% de los salarios.

“Nunca uso la palabra ‘salario’ junto a ‘tope’”, dijo. “Lo que les digo es que al abordar este problema competitivo que es real, deberíamos pensar si este sistema es el sistema perfecto desde la perspectiva de los jugadores”.

Una propuesta de tope salarial de la gerencia podría contener un piso salarial y un porcentaje garantizado de ingresos para los jugadores. Los jugadores de béisbol han sufrido nueve paros laborales, incluyendo una huelga de siete meses y medio en 1994-95 que rechazó una propuesta de tope.

“Lo hemos escuchado durante 20 años. Es casi como la fábula infantil del hombre de jengibre”, dijo el agente Scott Boras. “Este enfoque muy tradicional, el mismo enfoque no es algo que llevaría a los jugadores más jóvenes a la casa de jengibre”.