En el año 2013 Carlo Cipolla publicó un breve ensayo de unas sesenta páginas titulado “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”. Su tesis básicamente establece que hay cuatro tipos de seres humanos. Primero está la persona que se perjudica ayudando a los demás. Normalmente son idealistas que se entregan por causas ajenas, incautos entre los que proliferan los tontos útiles cuya candidez la aprovechan políticos ladinos. Luego se presenta el que se beneficia lesionando a los otros. Ese es el delincuente, el malvado. Abundan en todos los estamentos de la sociedad. El tercero es el que se beneficia al mismo tiempo que favorece su entorno. Este es el inteligente. Seres emprendedores, creativos cuyas acciones impulsan y mejoran la condición humana. Por último, está el que se perjudica con sus acciones al mismo tiempo que lacera a los demás. Estos son los estúpidos y asimismo los que más abundan siendo más peligrosos que los malvados. Estos perjudican con sus acciones un entorno, el estúpido daña a toda una población y lo peor es que no se da cuenta y cree que lo hace bien: “con una sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes destruir tu paz, complicarte la vida, hacerte perder dinero, tiempo, productividad y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón. Estúpidamente”

Lo peor es que los no estúpidos normalmente subestiman a los estúpidos. Casi siempre estos no saben que son estúpidos. Están en todas partes, incluyendo catedráticos, presidentes de naciones (aquí hay un par de ejemplos), ¡¡premios Nóbel!!, intelectuales y científicos. No son producto de la escasa instrucción debido a la pobreza, son fruto de la Naturaleza. Así como alguien nace de cabello rubio otro nace estúpido.

De este tipo de sujeto no está libre ninguna actividad, incluyendo el deporte. Pueden ser dirigentes o atletas. De estos últimos penosamente hay muchos ejemplos dominicanos. Han mortificado a sus seguidores profundamente, pero el último caso ha sido la máxima expresión de este síndrome. Destruyó, estúpidamente, un luminoso futuro y lastimó una legión de fanáticos.