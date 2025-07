Las reminescencias que me produce el Juego de Estrellas

El Partido de las Estrellas es el acontecimiento de medianía de temporada en el que se presentan las grandes luminarias del béisbol de las Mayores.

El All-Start divide, aunque de manera simbólica, la temporada en dos pues hace días que todos los equipos pasaron de 81 encuentros, incluso la misma MLB toma como parámetro tal acontecimiento para diferenciar los registros de los equipos y jugadores antes o después de la pausa del Juego de Estrellas.

Hoy día uno le da seguimiento a través de innumerables vías tecnológicas al evento de cuatro días que incluye el Juego de Futuras Estrellas, Derby de Jonrones, el Choque de las Estrellas de la Americana contra la Nacional, Juego de Celebridades...en fin son varios días de juerga para algunos y de recuperación o compartir en familia para otros.

Si nos remontamos al tiempo de nuestra infancia y adolescencia, tan lejano como hace alrededor de cuarenta años, discutir de pelota con mis amigos de la época, sobre todo con los más adultos a quienes le seguía el paso, que en algunos casos ellos me veían como un chico prodigio del conocimiento del juego y por la pasión mostrada por el deporte rey de nuestro país, en tiempos que nos apegamos a tres medios: la radio, la televisión y el periódico.

Siempre estaba atento a cuantos y cuales dominicanos estarían presentes en el acontecimiento de mitad de temporada. Estaba al tanto a través de las Deportivas de Jhonny Naranjo, los Deportes del Listín Diario y la Gran Cadena de la Calidad que transmitía por radio los juegos de Grandes Ligas.

Recuerdo como ahora el All-Star de 1984, el primero que vi en tv a color. En ese gran evento una cantidad extraordinaria de criollos estuvo presente. Los Siete Magníficos de RD nos llenaron de orgullo. Tony Peña, que fue el más asiduo con tres participaciones al hilo entre 1984 y 1986, Mario Soto, Joaquín Andújar, Juan Samuel, Rafaelín Ramírez, Alfredo Griffin y Damasito Garcia.

Al mirar por primera vez en tv a color la amalgama de camisetas que solo había visto en postalitas y posters que servían de decoración a mi habitación, me resultó espectacular el colorido de los uniformes, pues en esa época cada jugador usaba el uniforme distintivo de su equipo. El amarillo de los Piratas, el azul de Toronto y el de Milwaukee me produjeron una impresión que aun persiste en mi memoria como una especie de close up lejano.

El juego de Estrellas de hoy día es un espectáculo de primera línea, que nos lleva a recordar como ha ido evolucionando el negocio del béisbol y la reminiscencia de hace cuarenta años, con la presencia de nuestras estrellas dominicanas.