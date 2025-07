Celebridades del béisbol viven la segunda edición torneo de Golf Fundación doctor Ramón Tallaj

El ánimo altruista y camaradería que sólo el Golf sabe propiciar formaron parte de lo que vivieron amantes de los bastones, a lo largo de la segunda edición invitacional de Golf, organizado por la Fundación doctor Ramón Tallaj, en el elegante y moderno campo de Brookville County Club en Brookville, NY.

Figuras del béisbol, como Sammy Sosa, Mariano Rivera, Julián Tavárez, Ramiro Mendoza, Orlando -El Duque- Hernández, Jim Leyritz, entre otros, al igual profesionales del sector médico, y empresarios, gozaron de múltiples actividades en torno al evento, con el objetivo de impulsar causas sociales y sus proyectos, con el cual se recaudaron fondos para seguir apoyando a jóvenes hispanos talentosos comprometidos con el estudio de la medicina y otros campos relacionados con la atención médica en todos los rincones de los Estados Unidos y el mundo.

“Me llevo la satisfacción de que apena, en el segundo año, seguimos consolidando el evento y que, con ello, tenemos la oportunidad de seguir aportando nuestro granito de arena a grandes fundaciones”, dijo el doctor Ramón Tallaj, presidente de la fundación organizadora que tiene su nombre.

“La posibilidad de tenerlos en un entorno tan relajado de convivencia provoca que, tanto invitados como celebridades, sientan confianza y sean auténticos”, agregó.

Decenas de grupos, compuesto por cuatro personas, compitieron por los mejores lugares del torneo.

El doctor Ramón Tallaj, acompañado de su esposa, Inés Hernández y de las celebridades del béisbol de la MLB, resalta la importancia de realización del torneo de Golf 2025.

En paralelo, tuvieron convivencias y cocteles al culminar la competencia en los hoyos, así como recorridos y experiencias musicales, gastronómicas y de relajación.

“Cada momento fue ideal para crear recuerdos inolvidables. He jugado muchos invitational, pero éste es uno de los mejores en el que he participado en toda mi vida”, dijo la ex-estrella del béisbol Sammy Sosa, quien aprovechó para felicitar al doctor Ramón Tallaj por el interés de ayudar a los más necesitados.

Es un lugar de clase mundial, un paraíso, con gente amable y respetuosa, y un campo de gran prestigio en el que es un honor jugar”, señaló el exbeisbolista Alfonso Soriano, quien también felicitó al doctor Tallaj por las causas sociales que realiza a través de su fundación.

“Las grandes iniciativas que tiene el doctor Ramón Tallaj y su esposa Inés Hernández, hacen que valga la pena estar aquí año tras año; el saber que con esto brindamos muchísima alegría y bienestar a los niños y jóvenes es más que suficiente”, mencionó Mariano Rivera, único miembro del Salón de la Fama de Béisbol unánime.

Asimismo, en el cierre del itinerario, los organizadores anunciaron donativos a instituciones, con lo que el encuentro reafirmó su vocación social y la finalidad principal de la celebración.

“Fue una mezcla entre competencia, amistad y causa; vivimos grandes momentos, tanto en el campo como en los demás eventos”, indicó el ex-lanzador de la MLB Julián Tavárez.

Este invitacional, incluyó a los participantes, desayuno, almuerzo y cena, pero también obsequios de bienvenida, rifas y una especial gala.

El doctor Ramón Tallaj, un hombre que nació para ser un filántropo en la sociedad, es el Chairman of The Board de SOMOS Community Care, dio las gracias a todos los presentes, por el apoyo a esta causa humanitaria, quien afirmó que “nuestras ayudas y becas beneficiarán a estudiantes académicos destacados procedentes de entornos que no han permitido el acceso al mundo de los profesionales sanitarios para cumplir con su compromiso social”.

La doctora Inés Hernández, esposa del laureado doctor Ramón Tallaj, junto a Alex Damirón y Stephanie Duluc, altos ejecutivos de SOMOS Community Care, fueron los principales organizadores de este torneo de Golf, junto a un eficiente grupo de mujeres y hombres.