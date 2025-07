Caminero es designado como el tercer jugador en representar a los Rays en el Juego de Estrellas

Los Rays enviarán a un tercer infielder potente al Juego de Estrellas.

El tercera base Junior Caminero se unirá al primera base Jonathan Aranda y al segunda base Brandon Lowe en el Clásico de Mediados de Verano en Atlanta, anunció la MLB el martes por la noche. Caminero no fue convocado inicialmente para el equipo de la Liga Americana, pero fue seleccionado como reemplazo del lesionado tercera base de los Medias Rojas, Alex Bregman.

Caminero, quien en algún momento de la temporada pasada fue clasificado como el mejor prospecto de MLB Pipeline, se ganó el honor con un promedio de bateo de .252/.294/.496, con 21 jonrones, 19 dobles y 57 carreras impulsadas en sus primeros 86 juegos de esta temporada. Si conecta un doble más esta semana, será el primer jugador en la historia de la franquicia en registrar 20 dobles y 20 jonrones antes del receso del Juego de las Estrellas.

Esta es la séptima vez desde 2008 que los Rays envían al menos a tres jugadores al Juego de Estrellas. El año pasado solo tuvieron un representante, Isaac Paredes, tras haber tenido cuatro All-Stars en 2023. Caminero es el tercer All-Star de la franquicia en la tercera base, uniéndose a Paredes y Evan Longoria.

Caminero ha demostrado con frecuencia su velocidad de bateo de élite y su increíble potencia bruta en su primera temporada completa en las Grandes Ligas. También parece un candidato ideal para el Derby de Jonrones de T-Mobile , algo en lo que, según dijo, estaría interesado si se le diera la oportunidad.

“Sí, me interesaría. Espero que la MLB me dé la oportunidad de estar en el Juego de Estrellas y participar en el Derby de Jonrones”, dijo Caminero el mes pasado a través del intérprete Eddie Rodríguez. “Es algo por lo que he estado trabajando con el equipo y, ojalá, tenga la oportunidad, porque sería una gran oportunidad para mí”.

El momento más icónico de la joven carrera de Caminero se produjo mientras jugaba béisbol invernal en su natal República Dominicana. En la novena entrada del séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Caminero disparó un jonrón de 454 pies que resonó en el marcador del Estadio Quisqueya Juan Marichal, lanzó el bate por los aires y dio un trote de un minuto por las bases que rápidamente se hizo viral.

Momentos como ese hacen que Caminero parezca el candidato ideal para ser el centro de atención del Juego de Estrellas. Ahora, tendrá su oportunidad de brillar.