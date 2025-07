Juan Soto sobre no ser llamado al Juego de Estrellas: "Tengo que mejorar"

El nombre de Juan Soto ha sido noticia desde el pasado domingo, y no porque ha conectado otro de sus acostumbrados jonrones.

El hecho de no ser incluido al Juego de Estrellas luego de darse a conocer los suplentes de la Liga Nacional, miles de fanáticos han reaccionado, incluyendo el pelotero.

Tras la derrota contra su exequipo el domingo, el dominicano dio su parecer a no ser seleccionado al clásico de mitad de temporada, a pesar de que tiene una muy buena línea ofensiva, y viene de ganar el Jugador del Mes.

"Parece que no fue suficiente. Simplemente tengo que mejorar", dijo Soto al New York Post.

No obstante, el criollo entiende que cada año hay estrellas que no hacen el equipo para este partido.

"Todos quieren ser All-Star y vivir la experiencia de estar ahí, pero este año no fue posible. Me alegré de haber podido estar ahí cuatro años seguidos. Si no lo logro este año, no pasa nada. Volveré más fuerte el año que viene”, afirmó.

"A veces se logra, otras veces no. Es parte del béisbol", añadió el dueño del contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas.

Después de registrar un OPS de apenas .745 hasta el 28 de mayo, Soto llegó al domingo con un OPS de 1.211 en sus 34 juegos anteriores.

En la temporada, tiene 21 jonrones, 51 carreras remolcadas, y un OBP de .396.

En lugar de Soto, fueron agregados como suplentes al Juego de Estrellas el también dominicano Fernando Tatis Jr., Corbin Carroll, Kyle Stowers y James Wood.