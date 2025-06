Relevista dominicano de Piratas Dennis Santana cumple suspensión por confrontación con un fanático

El relevista dominicano de los Piratas de Pittsburgh, Dennis Santana, cumplirá una suspensión de tres juegos, reducida de cuatro, por un altercado con un aficionado durante un partido contra los Tigres de Detroit el 19 de junio.

La suspensión entró en efecto inmediato, comenzando el domingo con el final de una serie de tres juegos en casa contra los Mets de Nueva York . Santana también se ausentará contra los Cardenales de San Luis el lunes y martes antes de ser elegible para regresar en el final de esa serie el miércoles.

En el segundo juego de una doble cartelera el 19 de junio, se vio a Santana en videos publicados en redes sociales señalando al aficionado a un oficial de policía antes de saltar y lanzar un golpe a la persona que estaba en la primera fila sobre el bullpen de Pittsburgh en el Comerica Park.

Después de saltar hacia el aficionado, Santana fue escoltado por el personal del bullpen de los Pirates y retenido por un compañero de equipo.

Santana luego consiguió el primer out de la novena entrada antes de que una demora por lluvia detuviera lo que se convirtió en una victoria de los Pirates por 8-4 en diez entradas.

“Ustedes me conocen y soy una persona de carácter tranquilo. Nunca he tenido problemas con ninguno de los equipos para los que he jugado y supongo que el tipo cruzó la línea unas cuantas veces. No me gustaría entrar en detalles”, señaló Santana a través de un intérprete después de ese juego.

El lanzador derecho de 29 años tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 1.50 y cinco salvamentos en 36 juegos esta temporada. Ha permitido un hit en cuatro 2/3 entradas en cuatro apariciones desde el día del incidente. En una victoria de 9-2 sobre los Mets el sábado, Santana ponchó a dos con un boleto en uno 2/3 entradas.