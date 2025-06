Ketel Marte confirma fanático lo hizo llorar al gritarle comentarios sobre su difunta madre

Ketel Marte, intermedista de los Diamondbacks de Arizona, relató que un fanático en Chicago lo hizo llorar esta semana, durante un juego contra los Medias Blancas, al gritarle que había enviado un mensaje a su difunta madre la noche anterior.

El dominicano, dos veces elegido al Juego de Estrellas, reveló lo que le había dicho el fanático, durante una entrevista con el periodista de habla hispana Yancen Pujols.

“Lo que pasó fue en el séptimo inning. Yo iba a batear. Yo estaba ya en el home plate. Entonces, un fanático estaba arriba del dugout y me estaba voceando cosas de la madre mía. Él dijo como que ‘anoche yo le envié un mensaje a tu madre’”, indicó el pelotero.

Se vio a Marte llorando en el campo después de que el espectador de 22 años gritara el comentario despectivo sobre la difunta madre de Marte durante un turno al bate en la séptima entrada del juego que Arizona ganó el martes 4-1 a Chicago.

Las Grandes Ligas vetaron al aficionado indefinidamente de todos los estadios.

La madre de Marte, Elpidia Valdez, murió en un accidente automovilístico en la República Dominicana en 2017. Marte dijo que está acostumbrado a ser objeto de burlas, pero éstas nunca habían hecho referencia a su madre.

“Lo sacaron al pana. Yo creo que no va a poder entrar más al parque”, dijo.

Comentó que lo que lo hizo más doloroso para él fue que los Diamondbacks estaban en Chicago para jugar contra los Cachorros cuando su madre murió.

“Hay que hacer algo con los fanáticos, se están pasando ya. Siempre se da que a mí me vocean cosas, pero no de mi madre”, refirió. “Todo el mundo está claro que la madre mía falleció en un accidente. Y nada, estamos rezando por él, por el tipo que voceó y por su familia, ¿sabes? Que Dios le proteja. Que Dios le proteja y le limpie el corazón. Ellos siempre me vocean cosas pero yo no le presto atención, pero ya cuando se habla de la madre mía, ya las cosas ahí cambian”.