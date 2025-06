Aficionado es vetado por las Grandes Ligas tras hacer comentarios hacia Ketel Marte

Un aficionado que atacó verbalmente al segunda base dominicano de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, en el juego del martes contra los Medias Blancas de Chicago en el Rate Field, fue vetado indefinidamente de todos los estadios de las Grandes Ligas, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento directo de la decisión.

Marte fue visto llorando en el campo después de que el espectador le gritó un comentario despectivo sobre su difunta madre durante su turno al bate en la séptima entrada de la victoria 4-1 de Arizona sobre Chicago.

Según un portavoz de los Medias Blancas, el personal de seguridad del estadio informó que el aficionado de 22 años estaba “muy arrepentido y compungido después del hecho, y admitió haber sido muy inapropiado y estúpido con sus comentarios”.

Otra persona confirmó a la AP que las Grandes Ligas habían vetado al aficionado de todos los estadios de las Grandes Ligas. Esa persona habló bajo condición de anonimato porque el castigo no fue anunciado por la liga.

El mánager de Arizona, Torey Lovullo, y el coach de banca Jeff Banister pidieron que la persona fuera retirada del juego. Antes del último juego de la serie el miércoles, Lovullo dijo que “tuvo una corta interacción con el aficionado” mientras este le gritaba a Marte.

“No lo entendía y era muy pomposo, y eso no me sentó bien”, dijo Lovullo. “Fue simplemente un comentario asqueroso que no dirías sobre nadie, y mucho menos sobre alguien que perdió a su madre”.

“Necesitamos mejores aficionados al béisbol. El béisbol merece algo mejor”.

La madre de Marte, Elpidia Valdez, murió en un accidente automovilístico en la República Dominicana en 2017. Marte, quien el martes conectó un jonrón solitario en la primera entrada, se mostró visiblemente afectado durante un cambio de lanzador en la parte baja de la séptima y Lovullo puso su brazo alrededor de su jugador y lo consoló.

“Reaccioné como lo haría un padre cuando salí a cambiar de lanzador”, dijo Lovullo, según el Arizona Republic. “Pude ver que estaba sollozando. Dolió”.

“(Le dije): ‘Te quiero y estoy contigo, y estamos todos juntos y no estás solo. No importa lo que pase, no importa lo que se dijo o lo que escuchaste, ese tipo es un idiota. No debería afectarte’”.

Marte declinó comentar sobre el incidente a través de un funcionario del equipo. El campocorto dominicano de los Diamondbacks, Geraldo Perdomo, dijo que el aficionado “debería ser vetado, sin duda” y pidió que las Grandes Ligas intervengan.

“Eso no puede suceder”, expresó Perdomo. “No podemos seguir haciendo eso... aquí en la MLB”.