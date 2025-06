Jansen y Bradley, héroes en la victoria de Tampa sobre Reales

Danny Jansen conectó un jonrón de dos carreras y terminó con tres impulsadas, Taj Bradley lanzó pelota de dos hits durante 6 2/3 entradas sin anotaciones y los Rays de Tampa Bay vencieron a los Reales de Kansas City 5-1 el martes por la noche.

Yandy Díaz y Jonathan Aranda conectaron tres hits cada uno por los Rays.

José Caballero conectó un sencillo con dos outs en la segunda entrada, y dos lanzamientos después Jansen le siguió con un jonrón que le dio a Tampa Bay una ventaja de 2-0.

Aranda abrió la cuarta con un sencillo, avanzó a tercera por un error en tiro cuando Jake Mangum llegó a base por elección del fildeador y anotó con un elevado de sacrificio de Jansen para poner el marcador 3-0.

Díaz y Curtis Mead conectaron sencillos consecutivos y Díaz anotó cuando Aranda, con dos outs en el quinto, llegó a base por un error en tiro del abridor Kris Bubic (6-5).

Junior Camerino se duplicó y luego anotó con un rodado de Mangum en el séptimo.

Maikel García de Kansas City conectó un doble con dos outs y anotó con un sencillo de Vinnie Pasquantino para coronar la anotación en el noveno.

Tampa Bay, en segundo lugar en la División Este de la Liga Americana detrás de los Yankees de Nueva York, ha ganado tres juegos seguidos y ocho de 10.

Bradley (5-5) no permitió corredores hasta que John Rave recibió un boleto con un out en la sexta. Después de que Kyle Isbel se elevó, Jonathan India conectó un doble por regla para romper el juego sin hits antes de que Bradley consiguiera que Bobby Witt Jr. conectara una línea de out y pusiera fin a la amenaza.