Jeimer Candelario fue designado para asignación por los Rojos

Los Rojos se desprendieron el lunes de su principal firma en la agencia libre de hace dos años, cuando el infielder dominicano Jeimer Candelario fue designado para asignación después de ser activado de la lista de lesionados de 10 días.

Candelario, de 31 años, firmó un contrato de tres campañas y US$45 millones el 18 de diciembre del 2023, el mayor acuerdo en la agencia libre para Cincinnati desde antes de la temporada del 2020.

“Obviamente, fue una decisión difícil. Es un gran muchacho. Firmamos el contrato porque pensamos que vendría y sería nuestro tercera base titular. Pero al final del día, simplemente no funcionó”, dijo el presidente del departamento de operaciones de béisbol, Nick Krall. “Sentimos que esto nos daría la mejor oportunidad de ganar juegos, manteniendo a los muchachos que teníamos aquí en lugar de activarlo”.

El bateador ambidiestro bateó .225 con un OPS de .708 y 20 jonrones en 112 juegos el año pasado, antes de perderse las últimas seis semanas por una fractura en un dedo del pie.

Esta campaña, Candelario puso promedio de .113 con OPS de .411 y dos cuadrangulares en apenas 22 partidos, antes de ir a la lista de lesionados en abril por una distensión lumbar. Durante su asignación de rehabilitación con Triple-A Louisville, bateó .211 en 15 encuentros antes de regresar a Cincinnati el domingo.

Candelario jugó principalmente en primera base y tercera base, pero no era un defensor destacado. También fue eclipsado por Spencer Steer, el también dominicano Santiago Espinal y Christian Encarnacion-Strand, entre otros, en las esquinas del infield esta campaña.

“Antes de que se lesionara, había perdido un poco de tiempo de juego y lo estaba pasando mal con eso”, comentó el mánager Terry Francona. “Al regresar ahora, no había un camino para que jugara todos los días”.

Apenas en la mitad de su contrato, los Rojos le deberán a Candelario aproximadamente US$22.5 millones, que es la mayor cantidad de dinero que han tenido que asumir por un contrato aún sin expirar. Superó los US$22 millones adeudados al tercera base Mike Moustakas antes de ser dejado libre en enero del 2023 con US$22 millones pendientes en un pacto de cuatro años y US$64 millones.

“Al final del día, tienes que verlo como un costo irrecuperable porque si no te va a ayudar, no puedes traer a un jugador que no va a ayudar a este equipo a ganar”, añadió Krall.

Antes de que se tomara la decisión de prescindir de Candelario, Krall consultó con el propietario Bob Castellini.

“Hablé con Bob al respecto de que esta era una medida que estábamos considerando la semana pasada”, terminó Krall. “Lo hablamos y esta es la mejor medida para la organización”.