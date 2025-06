Propuesta incorrecta, tal vez absurda

Por un par de semanas he estado leyendo y escuchando la propuesta del Centro Regional de Desarrollo e (así se llama el organismo que se enfoca en el Nordeste), que desea un nuevo presidente de la Lidom. Es decir, que los seis equipos dueños de la liga quiten a Vitelio Mejía y pongan otro.

El organismo regional, que preside el lic. Ysócrates Peña, propone al señor Antonio Mir, a quien han “jalado por los moños” de su presidencia de la Liga Nacional de Baloncesto. Me parece que Mir es también accionista o relacionado con las Estrellas Orientales.

Quiero decir que esto es incorrecto de arriba abajo. ¿Y por qué? Porque ninguna persona, entidad o empresa externa debe trazar pautas, ni mucho menos proponer directivos a la Lidom, una entidad absolutamente privada, que cada invierno monta el principal evento deportivo del país, y naturalmente con un soporte Premium del gobierno, que facilita sus estadios, como una costumbre tradicional desde los tiempos del “Jefe”. (También, instituciones del gobierno invierten allí grandes sumas de dinero).

Esto sería igual que el mismo Centro de Desarrollo Regional e planteara también un grupo para dirigir el grupo León Jiménez, o La Sirena,o el Banco Popular. Esta entidad no tiene ningún escenario para meterse en asuntos de Lidom

Antes, hace 8 años, tuvimos una experiencia casi similar cuando el señor Jorge Dargam hizo una auto-campaña proponiéndose para presidente de Lidom, en aquellos días en que la liga estaba cambiando de Leonardo Matos Berrido a Vitelio. La Lidom es los 6 equipos, y ellos deciden a quien poner en la administración del torneo, creo .

El presidente es lo mismo que el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, un administrador de la liga, de los árbitros, de los reglamentos, etc. Y sus gastos y salarios, inclusive, son cubiertos por los seis clubes, así como su personal y hasta el propio presidente.

Yo quisiera pensar que esta iniciativa no está relacionada con el rompimiento de relaciones que en años pasados tuvo Lidom con Ysócrates Peña, quien era presidente de la comisión de disciplina, precisamente en los días de salida del Dr. Matos y la llegada de Vitelio. Fue suspendido por Matos Berrido.

Porque creo que el señor Peña, profesional preparado y muy culto, preocupado siempre por su comunidad, no albergaría ningún tipo de rencor contra Lidom y haya dejado eso en el pasado. (Nota: la salida de Ysócrates de la Comisión de Disciplina estuvo relacionada con un tremendo lío pues él denunció que en las cadenas de transmisión de la liga se tomaba alcohol a gran escala. Tremendo rebú se armó entonces).

Y al final, yo le daría curso periodístico a esta iniciativa al instante en que reciba una nota oficial de alguno de los seis equipos, diciendo que se vaya Vitelio y que entre otro, pero hasta ahora no he visto eso... Este acontecimiento sucedió en 2017 cuando el presidente del Licey, Jaime Alsina, y el vicepresidente del Escogido, José Miguel Bonetti, dijeron públicamente que “ya está bueno” de Matos. En esta ocasión, hasta ahora eso no ha sucedido.

BUEN MES: El sábado, en Filadelfia, Juan Soto disparó de 5-4, incluyendo par de jonrones, su tercer juego multi-jonrones esta temporada. En ese partido, los Mets tuvieron también dos jonrones de Brandon Nimmo, y otro de Francisco Lindor, quien entró al juego con una mala racha de 16-0… Soto está metido en su primer gran mes de la campaña, pues excluyendo la acción del domingo por la noche tenia promedio de .368 con 7 jonrones y 14 empujadas. Ha mejorado en todo, y mucha falta que le hace a los Mets , que tienen un “baile pegao” con Filadelfia por el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional.

EL OTRO: No puede decirse lo mismo de Fernando Tatis Jr., quien el sábado disparó su primer jonrón del mes, una exageración negativa. Su numero 13 lo había producido el 25 de mayo pasado ante los Marlins, es decir que transcurrió casi un mes sin sacar bolas. Este mes de junio tiene solo 6 empujadas, y debe apurar el paso.

GIGANTE: ¿Cómo Anda Rafael Devers, la nuestra estrella de los Gigantes de San Francisco?. Este domingo, los Gigantes vencieron a Boston 9 por 5 para ganar la serie de serie de gtres..Elioh Ramos , el boricua, remolcó cuatro vueltas, y Devers pegó de 3-1… Ahora, tiene de 23-5., 1 h r, disparado el sábado ante su compatriota y ex compañero Bryan Bello, su promedio es .217, con 3 impulsadas.