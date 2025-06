Rafael Devers y otros casos que llaman la atención

Como si fuera uno de los misiles lanzados en Medio Oriente, los Red Sox tiraron un cohete extra largo al enviar a la estrella Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco, llevándonos a recordar algunos casos particulares de otros jugadores.

Las molestias del samanense llegaron con la firma del antesalista Alex Bregman por las próximas tres campañas. El dominicano, último eslabón del cuadruple campeonato de los Medias Rojas e ícono de la novena, se resintió al recibir la desagradable noticia de su paso a la posición de designado por la presencia de Bregman.

Para colmo de males, y tras un inicio de 19-0, llegó la infausta noticia de la lesión del inicialista Triston Casas, quien estará fuera de acción toda la temporada. Ese fue el segundo round del match entre el dirigente, gerente y hasta el presidente del conjunto bostoniano frente al nuestro.

A Devers lo han crucificado ejecutivos, periodistas y hasta ex jugadores del conjunto; sin embargo hemos vistos una posición diferente en la mayoría de fanáticos del equipo, a sabiendas que el criollo era el caballo de batalla, un bateador del clutch y uno de los principales bates de la Liga Americana.

Particularmente entiendo que con los ricos no se pelea (recuerden las batallas del sindicato de jugadores por sus reclamos en época reciente y la forma reaccionaria de algunos de esos dueños, multimillonarios y obviamente con un nivel de prepotencia de Liga Grande), sobre todo cuando la batalla se efectúa entre un grupo poderoso y un general sin tropa.

Un elemento clave que no toman en cuenta los peloteros dominicanos con grandes contratos garantizados es buscar asesorías en varios aspectos como publicitario, económico, de imagen, etc. Casi siempre tropezamos con hombres de talento extraordinario, pero entendiendo que ellos se han ganado sus "cuartos" e igual hacen lo que les viene en gana, pues son dueños de su dinero y de sus vidas.

Lo de Devers me hace recordar a Alex Rodríguez, quien hace alardes a diario de su esencia yankista, sin embargo nunca fue recibido como un yankee auténtico y fue sacado del béisbol estando entero y a cuatro jonrones de alcanzar los 700.

Es diferente la "indelicadeza" de un Shohei Ohtani al no darse cuenta que su traductor le robó 17 milloncitos de dólares para apostar y obviamente él enfocado en el juego no se percató de nada. Claro, MLB y sus dioses no estaban en ánimo de perder lo más parecido al quinto Beatle, o lo que es lo mismo, un mercado como Japón de 125 millones de personas.

En fin, los Red Sox habían anotado 353 carreras hasta el domingo, del total Devers tuvo que ver con el 30 % de esas carreras (58 remolcadas, 47 anotadas), igual no ayudará su salida a un conjunto que ha sido dos veces sotanero, más un tercer puesto en las últimas tres campañas.