Relevista dominicano, Dennis Santana, estuvo involucrado en altercado con fanático

El relevista de los Piratas de Pittsburgh, Dennis Santana, estuvo involucrado en un altercado con un aficionado que, según él, "cruzó la línea" durante el segundo juego de la doble cartelera del jueves con los Tigres de Detroit y en un momento se le vio saltando y golpeando a la persona.

“Ustedes me conocen, soy una persona tranquila”, dijo Santana después del partido a través de un intérprete. “Nunca he tenido problemas con ninguno de los equipos en los que he jugado. Este tipo se pasó de la raya varias veces”.

Santana se negó a revelar lo que dijo el fan.

"Se pasó de la raya, y prefiero dejarlo ahí. Nunca me había pasado algo así en mis ocho años en el béisbol", dijo.

En videos publicados en las redes sociales, se puede ver a Santana señalando al fanático a un oficial de policía antes de saltar y golpear a la persona que está en la primera fila sobre el bullpen de Pittsburgh en Comerica Park.

No tenía ninguna queja sobre cómo los agentes de seguridad manejaron la situación.

"Mi trabajo es de lanzador, no de seguridad, así que no puedo hablar de su trabajo", dijo. "Los respeto y lo que hacen".

El fanático parecía llevar una gorra de los Tigres y una camiseta en honor al miembro del Salón de la Fama de los Piratas, Roberto Clemente.

Después de saltar sobre el fanático, Santana fue escoltado por el personal del bullpen de los Piratas y sujetado por un compañero de equipo.

Entró al juego en la novena entrada, lanzando a un solo bateador antes de que el juego se retrasara por la lluvia. Los Piratas ganaron 8-4.

Santana dijo que discutió el incidente con el manager Don Kelly.

"Él sabe que me arrepiento de lo que hice", dijo Santana. "Sabes que soy un profesional".