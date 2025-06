Pedro Martínez sale en defensa de Rafael Devers; critica que la situación se hiciera tan pública

El miembro del Salón de la Fama opina que los problemas entre el jugador y el equipo debieron manejarse a lo interno, involucrando a otros grandes peloteros de la franquicia.

Para el legendario Pedro Martínez, miembro del equipo campeón de Boston Red Sox del 2004 y el segundo dominicano en llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, la complicada situación que vivió el equipo con Rafael Devers y que culminó con el cambio del pelotero hacia San Francisco Giants se resume en mala comunicación entre las partes.

Martínez fue frontal al indicar que no le agradó mucho que todo el asunto se manejara de una forma tan pública e insistió que si el equipo hubiese involucrado a otros veteranos a los cuales el pelotero respeta, la comunicación hubiese sido mucho más fluida, evitando tener que cambiarlo.

“No he hablado demasiado sobre el tema, porque realmente no participé mucho en esta situación. Debo decirte que creo que cometimos un error como organización al permitir que se saliera de las manos (la situación con Devers)”, inició diciendo Martínez durante su participación en B/R Walkoff Live con Xavier Scruggs.

“Lo más importante de lo que me he dado cuenta es que los Red Sox tuvieron una gran oportunidad de mantener todo, incluida la actitud de Devers, a lo interno, entre los jugadores, dentro del clubhouse, con la gente de béisbol (del equipo). Los Red Sox tienen a mucha gente. Si llamabas a (Dustin) Pedroia, a (Jason) Varitek, a David (Ortiz) o a mí para mediar la situación, estoy muy seguro de que hubiésemos convencido a Devers de hacer todo lo que los Red Sox querían que hiciera”, agregó Martínez.

“El problema es que cuando no involucras a tu gente de béisbol en ese tipo de situaciones, es difícil predecir cómo el jugador va a reaccionar. Devers es un chico que no habla mucho en español, inglés ni en ningún otro idioma. Necesitas conocer a Devers para poder decirle qué hacer y creo que Alex (Cora) y los Red Sox dejaron caer la pelota en esta situación. Alex es alguien con quien creo que Devers tenía confianza, pero la forma en que todo le fue explicado, no fue bien comprendido con Devers”, añadió “El Grande”.

“Las cosas se salieron de control, llegaron a los medios de comunicación y creo que se convirtió en un feo escenario para ambas partes, pero estoy contento de que Boston consiguió buen talento por él y que Devers será feliz en San Francisco, donde gente de béisbol, como Buster Posey, serán cercanos a Devers y podrán definir qué hacer con él”, cerró diciendo Martínez.