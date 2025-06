AIBI advierte, "Ley Zorrilla" mataría el béisbol dominicano

La Asociación Internacional de Béisbol Independiente presentó este domingo a la opinión pública su declaración oficial en contra totalmente del proyecto de ley que propone el senador honorable de El Seibo, Santiago Zorrilla.

A continuación publicamos el documento de la AIBI:

"Después de saludarles, agradecemos al Pueblo dominicano y a las autoridades que lo dirigen, por la oportunidad de permitirnos aportarle seguridad, tranquilidad y garantías a la protección de los mejores intereses del Deporte dominicano, de manera especial al béisbol.

Para la Asociación Internacional de Béisbol Independiente (AIBI), defender a los jugadores de béisbol y sus formadores, será la mayor de las causas, aun de aquellos de cuya buena intención no dudamos, pero que pudieran poner en riesgos esta marca país, orgullo dominicano, como es el béisbol, a través de decisiones que incidirán, en los momentos actuales, de manera negativa en este deporte, pues crearán una distorsión en el sistema formativo, al cargar una vez más en los hogares dominicanos, sus hijos y padres, el peso del desarrollo de los talentos nativos dominicanos, que ya de por sí, cuenta con un apoyo Estatal muy limitado.

La amenaza al béisbol, pero sobre todo a los jugadores dominicanos, está siempre presente, ahora vino en formato de una ley que procura bajo el alegato de protegerles, reservar un 30% en un fideicomiso, que le sería pagado al cumplir la mayoría de edad, sin embargo, esta misma ley ordena el registro en la DGII de los programas o academias privadas que forman estos jugadores, y no se emplea la palabra “cobro de impuestos”, pero esto es un efecto obligado de la inscripción o registro en el ente estatal que cobra impuestos.

Y, nos debemos preguntar, ¿y cuál es la única fuente de ingresos de las academias independientes de béisbol dominicanas?, y la Respuesta es simple, es el ingreso por el “Bono de firma” de los jugadores que desarrollan para la MLB.

En este escenario, se le ha pedido a la Cámara de Diputados y su Comisión de Deporte, que se celebren vistas públicas, que se permita socializar ese proyecto de ley, para hacer una verdadera ley de deporte o del béisbol, que sea integral, y que por primera vez aborde temas olvidados de tutela por el Estado dominicano como son:

• Garantías y protección de no contratos devueltos en las firmas de los prospectos dominicanos. Procurándose que se pueda por ley transparentar lo que ocurre todos los días, de que se pactan desde edades tempranas acuerdos condicionados de firma, en espera de la edad de 16 años, los cuales cuando se incumplen, solo dejan la desolación en los hogares dominicanos, por la frustración de sus sueños, trabajo y dedicación.

• Tratamiento institucional diferenciado, como lo reciben otros sectores productivos nacionales, para garantizar que se sigan desarrollando el talento nacional, lo que se convierte en un aporte a la llamada “economía circular” dominicana, poniendo un plato de comida en miles de hogares cada día.

• Establecimiento por ley y socializado con la MLB, sus equipos y jugadores, de un bono por derecho de formación, como sucede en el fútbol a nivel internacional, donde cada año, los equipos, clubes y ligas que desarrollan el talento, reciben un bono de los ingresos obtenidos por los jugadores que desarrollan.

En consecuencia, le pedimos a los Honorables Diputados, que pongan sus oídos en el corazón del pueblo y en los representantes de estos en la figura de AIBI, para lograr una verdadera ley, y reiteramos el llamado de “PARAR” este proyecto como está, y encaminarnos a un GRAN DIÁLOGO NACIONAL “Juntos”, para buscar UNA LEY DE BÉISBOL MODERNA, EFICIENTE y que PROTEJA y defienda a nuestros jugadores.

AIBI, REITERA la solicitud que le hizo a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Deportes de ésta, mediante carta de fecha 3 de junio de 2205, de que le permitan colaborarles, y les reitera a los honorables diputados y al pueblo dominicano, su solicitud de ser escuchada y aportar a una solución acorde con la realidad del béisbol nacional amateur, de la mano de las personas que están en el terreno de juego formando talento y conocedores reales de la industria desde su interior, y han aportado glorias como DEVER, JUAN SOTO y Elly de la Cruz, sólo por mencionar tres de los mejores en este momento en grandes ligas.

En tal sentido AIBI HACE UN LLAMADO y le pide a sus más de 6,300 afiliados, jugadores y sus padres, demás familiares y al pueblo dominicano, que se mantenga vigilantes a los próximos días, para Garantizar que este proyecto no siga el curso dañino que lleva, y de no ser tomados en cuenta, les REITERAMOS QUE ESTAMOS CON EL PUEBLO Y SUS HIJOS, y AIBI les comunicará por los canales pertinentes, para que nos acompañen personalmente mano a mano a manifestarle a nuestro Honorable Congreso Nacional y EXTERNARLES a sus VOTANTES a quienes se deben los honorables diputados, un claro y rotundo NO A LA LEY ZORRILLA, porque matará al Béisbol dominicano.

Muchas gracias a todos, y que Dios Bendiga al Pueblo dominicano.

Y recuerden, que en AIBI, unidos somos más y seguiremos cambiando vidas".