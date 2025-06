Crealo: barrieron a los Mets y a los Yanquis

No es tan difícil , ni tan raro, que se produzcan barridas de Series en Grandes Ligas. Eso sucede mucho, inclusive con equipos débiles antes los fuertes.

Pero ahora es gran noticia que los Yanquis y los Mets fueron barridos por sus rivales el fin de semana, uno como visitante, el segundo como home club. ¿Y qué pasó? Veamos los detalles , pues hay dominicanos involucrados.

BOSTON-YANQUIS: El fin de semana anterior,l os Medias de Boston (que ahora son Amarillos) estuvieron en Nueva York y le ganaron los últimos dos juegos de la serie de tres a los locales Yanquis. Y ahora., en el Fenway, los dominaron en forma absoluta ganando sus tres juegos. Empezaron a 9 .5 juegos en la Divisiòn Este y terminaron a 6.5 de distancia.

Una historia la aporta el lanzador dominicano Brayan Bello, quien este domingo tiró 7 innings de 3 hits en cero , 8 ponchados , en un triunfo de Boston 2 por 0. Una de las dos carreras fue el jonrón 15 del año para Rafael Devers, que tiene la alta suma de 58 empujadas y buen promedio de .272. Boston ha ganado 5 seguidos y 8 de los últimos 10. La serie fue de pocas carreras y las pizarras fueron 2-1, 4-3 y 2-0.En total, Boston hizo 8 y Yanquis 4 en 28 innings (hubo un extra innings el primer dia).

La otra historia es negativa, y es de Aaron Judge, quien no pudo dormir en su hotel en Boston. El viernes tuvo de 4-1 con jonrón y 3 ponches, el sabado de 4-0 con 3 ponches, el domingo de 4-0 con 3 ponches. En total, de 12-1 y 9 ponches para el hombre que suma 26 cuadrangulares. Su único momento de gloria fue el viernes, en el noveno Garrett Crochett lo había ponchado 3 veces, en el noveno con dos outs, el partido 1-0, cuenta en 3-2, el Juez le agarró recta de 96 millas y la bola volò todo, cayendo diez calles fuera del parque.

Los Yanquis necesitan urgente reformar su infield buscando un hombre en la tercera y otro en la segunda, que tomen los puestos de Jazz Chisholm jr. Y D.J. LeMahieu pues ninguno de los dos aporta a la causa.

TAMPA –METS: En el Citi Field, de Queens, los calientes Tampa Bay dominaron por completo a los Mets barriendo los 3 juegos. Pero allí fue distinto, pues los marcadores fueron abultados ante un fracaso seguido de los iniciadores del equipo metropolitano.. Tampa vencio 7-5, 8-4 y 9-0 este domingo, y sumando todo eso nos da 24-9 en carreras..,. Juan Soto estuvo tìmido pegando un 1 hit en 10 turnos con 3 bases por bolas.

Los Mets, con 45-27 , lideran la División Este, dos y medio de Filadelfia, que tienen racha de 4 victorias. Tampa, con 39-32, se colocan a 3.5 juegos de los Yanquis, en el segundo lugar de la Divisiòn Este Liga Americana. Tampa ha ganado 7 de los últimos 10.

PALO ACECHAO: Antes de iniciar la noche del domingo llega la noticia de que Rafael Devers, de Boston fue cambiado a los Gigantes de San Francisco… Eso termina con toda la controversia con el jugador dominicano, que este año primero se negó a ser designado (al final aceptó) y luego dijo que no a sería primera base. Lo están cambiando por pitcheo, asì que Boston tendrá otros planes para esas posiciones. Él gana este año 29 millones, tiene contrato de 10 por US$313.5 , que finaliza en 2033… ¿Cómo habrá sido su actitud al enterarse, triste o alegre, habrà dormido bien?

LAS AGUILAS: El sábado hubo una larga sesión de 6 horas en la asamblea de las Águilas que reeligió al Sr. Víctor García Sued en la presidencia por 4to. período seguido. Una primera dilación, pero no por lluvia, fue motivada en discutir si el voto sería emitido en secreto o abiertamente, levantando una paleta. Se aprobó hacerlo en secreto…Luego , una segunda tanda de discusiones secretas para ver si formaban una plancha de consenso, pero eso fracasò. Me cuenta mi espìa que un numeroso grupo de accionistas se retiraron, encabezados por el Dr. José Augusto Vega Imbert. Al final no hubo problemas, la directiva entera se reeligió, y solo hubo cambios de puestos. Las Águilas tienen 3 torneos seguidos sin ir a la final.

Me contaron, también, que Jochi Sánchez, que había sido citado como posible candidato, había retirado esa posibilidad dos días antes disgustado con alguien de la familia.