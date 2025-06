Aaron Judge crea un momento feliz para los gemelos de Alex Cora

El manager de los Medias Rojas, Alex Cora, quería que sus hijos gemelos de 7 años conocieran a Aaron Judge de los Yanquis, la mayor estrella de la División Este de la Liga Americana.

"Dijeron: 'No, no. Es un rival", recordó el técnico de Boston.

Cora persistió, mencionando a jugadores que han pasado tiempo con ambos equipos, como Alex Verdugo.

Xander e Isander Cora se reunieron con el All-Star de 6 pies y 7 pulgadas antes de la victoria de Boston por 4-3 el sábado por la noche. Los hermanos usaron las nuevas camisetas alternativas de Boston en verde Fenway. Cora tomó una foto de los niños con Judge, quien le dio a uno de ellos un juego de guantes de bateo.

"Solo tenía un par conmigo, así que eso es todo lo que podía hacer", dijo Judge, sonriendo.

"Somos rivales cuando pisamos el campo a las 7 de la mañana", dijo Judge a The Associated Press el domingo por la mañana. "Es un papá. Tiene dos hijos que son grandes fanáticos del béisbol, así que tengo la oportunidad de conocerlos y hablar un poco de béisbol con ellos. ... Esa es otra parte genial del trabajo".

Cora había estado esperando durante un tiempo organizar la reunión.

"La semana pasada, le envié un mensaje de texto y le dije: 'Tenemos que hacer esto', y él me dijo: 'Solo avísame'", dijo el gerente.

"Soy fan de todos estos chicos. Estos tipos nos patean el trasero y a veces se lo hacemos a ellos", dijo Cora. "Al final, somos una fraternidad. Lo he estado observando desde 2017. Creo que el año pasado empezamos a comunicarnos. Estoy asombrado con todo lo que pasa con él porque es (Shohei) Ohtani y Judge. Son los rostros del béisbol. La forma en que se comporta dentro y fuera del campo".

Cora dijo que uno de sus hijos es franco y el otro es tímido. Cora compartió detalles de la reunión con su esposa, Angélica.

"Al principio estaban como tranquilos y luego se sintieron cómodos", dijo, antes de estallar en una carcajada al terminar la historia. "Llamaron a Angélica después del hecho y le dijeron: 'Es tímido. Lo llamaban tímido".

Judge estaba celebrando su primer Día del Padre como padre. Su esposa, Samantha, dio a luz a Nora Rose el 27 de enero.

"Definitivamente, siendo padre ahora, lo veo un poco diferente", dijo el jardinero de los Yankees sobre la reunión y la firma de autógrafos para los fanáticos después de la práctica de bateo. "Solo trato de tomarme unos cinco o seis minutos de mi día. Ese es un recuerdo que pueden tener para toda la vida. Incluso para mí, esos son momentos especiales que puedo compartir con los fanáticos".

Los chicos de Cora pueden esperar un regalo. Otro juego de guantes de bateo, por lo que hay uno para cada uno.

"Dijo que lo iba a enviar", dijo Cora. "Dijeron: 'No lo firmó'. Le dije: 'No te preocupes por eso. Ya te has hecho una idea.