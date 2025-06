Ronny Mauricio le agradece a Carlos Mendoza por su trato

Ronny Mauricio dijo agradecerle en todo lo que vale el trato dispensado y su preocupación desde que se lesionó.

“Le agradezco a Mendoza por la oportunidad, fue de las primeras personas de la organización que me llamó cuando pasó el suceso en Dominicana”

Mauricio se lesionó en el invierno de 2023, durante su participación en la Liga Invernal de la República Dominicana con los Tigres del Licey.

Allí se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) de la rodilla derecha en diciembre, lo que requirió cirugía y lo dejó fuera de toda la temporada 2024

“Voy a estar bien agradecido de esos momentos que Mendoza estuvo conmigo desde el primer momento de la lesión, siempre me llamaba y siempre estaba pendiente de mi”

Ronny se rompió el ligamento cruzado anterior jugando en el Estadio Cibao de Santiago en diciembre de 2023, se sometió a dos cirugías (enero y agosto de 2024), y después de una recuperación extensa está de regreso desde mayo en clase AAA, y en junio volvió a la gran carpa.

“Hemos progresado bastante, hemos trabajado bastante, seguido el proceso de la pierna y todas esas cosas, para mantenerla fuerte en el terreno de juego”

Comenzó su rehabilitación en abril-mayo 2025, iniciando en St. Lucie Clase A, donde fue utilizado como bateador designado y tuvo sus primeras salidas tras la cirugía

“Cuando me paso la lesión en Santiago, no me daba cuenta de que tan grande era el problema, pero luego en el transcurso fue que me di cuenta de lo grave”

Luego avanzó a una etapa en Binghamton (Doble-A) el 9 de mayo, durante estos juegos sus entrenadores notaron que “se veía en muy buena forma”

“Con la sonografía, fue que pude ver, que el tendón estaba roto, la rodilla se me inflamaba y no bajaba por eso duramos tanto “

