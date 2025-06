Notas picantes

APELACIÓN DEL COD: ¿Alguien recuerda la decisión de un tribunal anulando la suspensión de 5 federaciones deportivas nacionales por parte del Comité Olimpico Dominicano?. Eso ocurrió el pasado 3 de abril, y la decisión fue emitida por una jueza de la Càmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia. Han pasado más de dos meses del evento, pero ahora se ha venido a saber que el COD cursó una apelación ante el mismo organismo, la cual está en proceso.

De hecho, el documento del COD fue recibido al 21 de mayo pasado, un mes y 18 dias después de la sentencia. En la apelación se considera la improcedencia del dictamen, y eventualmente su anulación. Todavía las 5 federaciones (esgrima, surf, pentatlón, bádminton y tiro). Los abogados del COD son Neftali Santana y José Alberto Ortiz Beltrán, este último asesor o consultor jurídico de Lidom. Se desconoce la razón del por qué el COD no hizo pública esa apelación y la mantuvo en secreto.

CANDIDATOS: En medio de todo, y con un nuevo Ministro en Miderec (Kelvin Cruz), el tema de las elecciones del 2026 siempre está sobre la mesa y se habla de los potenciales candidatos. El primero en la lista es el actual capataz, Gary Bautista, y del Comité Ejecutivo no figura ningún nombre. Desde fuera se menciona la posibilidad de Rafael Uribe, de Fedombal, y en la oposición surge el nombre de Gilberto García, de judo.. También, están calentando el nombre de Persio Maldonado, comunicador y presidente de la Federación de Tenis.

Se cree que la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año aquí tendrá gran influencia en estas elecciones, pero allí se amarrarán muchas vacas.. ¿Alguien lo duda?.

LAS AGUILAS: He recogido algunos datos sobre la asamblea de las Aguilas Cibaeñas fijada para este sábado, en la cual se escogerá un nuevo consejo directivo de un año, el más corto período de cualquier equipo de la liga dominicana de invierno.

Los datos apuntan a que el candidato que será presentado a fin de cuentas se definirá entre viernes y el mismo sábado, pero no hay muchas opciones. Se ha hablado mucho de que sería el señor Fabio Augusto Jorge, actual tesorero, y quien domina varios grupos de los 49 accionistas que tiene el equipo. Y se comenta, también, que de no ser así la opción definitiva sería otorgar a Víctor García Sued un cuarto período, lo cual está en la tómbola. García Sued no se opone, y estaría dispuesto a seguir en el puesto. (Se habla también de que pudieran dar una sorpresa instalando una de las 3 damas que están en la directiva).

Al actual presidente muchos le echan en cara que en tres torneos de su presidencia el equipo no ha ido a una final, lo cual consideran una tragedia. Pero, García Sued tiene raíces balagueristas y echan mano del refrán aquel del “vuelve y vuelve”.

Llama la atención que Fabio Jorge es poco conocido por el público aguilucho. Se mantiene lejos del pueblo, aunque la élite del equipo y de Santiago le conoce muy bien.. Es tanto así, que ni siquiera fotos suyas son vistas en los medios escritos, periódicos y tampoco en redes.. Su discreción es casi total, aunque domina los asuntos del club….Alguien me comentó, incluso, que en los últimos tiempos ha incrementado su cantidad de acciones por haber comprado un paquete a la familia Sánchez (acciones que correspondían el difunto Juanchy Sánchez)..

Jorge es un potentado con propiedades relacionadas a centros comerciales y zona franca.

Pero, lo más relevante es que las Aguilas salgan en paz de ese proceso, y no se repitan los acontecimientos del pasado.

INOCENTE: Alex Cabrera, el jonronero venezolano que fue una leyenda en Japón, está metido en un lío judicial en su país, y los datos son interesantes.

Es un juicio que viene desde el 2016, de acuerdo a reportes de la prensa de esa nación. En ese año, Cabrera jugaba para los Tiburones de La Guaira y fue suspendido 25 juegos por consumo de sustancias prohibidas (aderall, que es muy consumida autorizada en MLB por jugadores que tienen problemas en mantener el foco de atención)..

Sin embargo, hubo una apelación que duró varios años por deficiencias del proceso. Al final, un juez lo ha declarado inocente “por insuficiencia de pruebas”.

Cabrera se desempeña ahora como coach de bateo de los Marineros de Carabobo, en la liga de Verano. Comparte el récord de más jonrones en la liga invernal con 136, junto a Eliezer Alfonzo, y también por una campaña con Renato Nuñez, ambos con 21.

En Japón, en el 2002 disparó 55 jonrones, pero la marca de los japoneses está en poder del conocido Wladimir Balentien (Curazao), con 60, en 2013.… En la historia, el record de Japón lo tiene Sodaharu Oh con 868, y Hideki Matsui le sigue con 504.

Hectorj.cruz @listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com