Carlos Santana: “Solo me falta ganar una Serie Mundial”

La carrera de Carlos Santana en las Grandes Ligas ha sido sólida, longeva y marcada por consistencia ofensiva, versatilidad defensiva y liderazgo.

Santana ha tenido una carrera completa y respetada en Grandes Ligas, y el único gran logro colectivo que le falta es ganar una Serie Mundial.

“Solo me falta ganar una Serie Mundial, he tenido una carrera muy bendecida, Dios me lo ha dado todo, anhelo la Serie Mundial”

Sería un broche de oro para uno de los bateadores más consistentes de República Dominicana en las últimas dos décadas.

Santana de 39 años y nacido en Santo Domingo no será miembro del Salón de la Fama, pero es un ejemplo de longevidad y profesionalismo.

“Esta es mi temporada 16, soy un tipo dedicado, me cuido mucho el cuerpo y siempre estoy trabajando y por eso siempre hay equipos que les interesan jugadores como yo “

Su habilidad para embasarse y su poder respetable lo convirtieron en una pieza fundamental durante años, especialmente con Cleveland.

Es uno de los peloteros dominicanos más subestimados de su generación.

Carlos Santana tiene la oportunidad de contribuir significativamente a los Guardians. Si mantiene su nivel de juego, podría ser una pieza clave en su búsqueda por el campeonato.

“Estoy en mi casa, por tercera vez estoy aquí en Cleveland, conozco el negocio, pero para mi todo ha sido positivo en que me trajeran dos veces más aquí”

Sin embargo, la competencia en la Liga Americana es feroz, y ganar la Serie Mundial dependerá de múltiples factores, incluyendo el rendimiento colectivo del equipo y las decisiones estratégicas durante la temporada.

Santana firmó en 2025 con Guardians, una franquicia con historia, pero que no es actualmente una de las favoritas al título.

Le falta formar parte de un equipo con profundidad, rotación fuerte y bullpen de élite, como los Astros, Bravos, Yankees o Phillies.