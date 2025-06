Tony Clark es coherente: sigue opuesto al Draft Internacional

La implementación de un Draft Internacional en el béisbol ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en la República Dominicana, donde se han reportado casos preocupantes de manipulación de edades y uso de sustancias prohibidas en jóvenes prospectos.

Estas prácticas, impulsadas por algunos entrenadores en busca de lucrarse, han generado llamados a una regulación más estricta del proceso de firmas internacionales.

Tony Clark, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA), visitó este fin de semana el país y abordó este tema en una entrevista exclusiva con el Listín Diario.

Aunque reconoce las preocupaciones existentes, Clark expresó su oposición a la implementación de un Draft Internacional.

“El draft limita automáticamente las oportunidades que tienen los jugadores jóvenes de cualquier país de firmar y de llegar a las Grandes Ligas”, afirmó Clark.

“Prefiero el mercado libre, donde los jugadores tienen más chance de lograr su sueño”, añadió.

No obstante, Clark enfatizó que, aunque el sindicato no apoya el draft, no ignora los problemas actuales.

Destacó la necesidad de que las Grandes Ligas asuman una mayor responsabilidad en la supervisión de las firmas internacionales, especialmente en República Dominicana, donde se concentra la mayoría de estas actividades.

“Las Grandes Ligas deben y necesitan tomar una acción contra eso. Deben tener más ojo aquí. Deben hacer su trabajo en cada una de las academias, para tener mejor vigilancia”, añadió.

El líder sindical criticó la presión que se ejerce sobre jóvenes de apenas 12 o 13 años para que realicen hazañas físicas propias de adultos, lo que ha llevado a prácticas como la alteración de edades y la administración de sustancias prohibidas.

Estas acciones no solo afectan la integridad del deporte, sino que también ponen en riesgo la salud y el bienestar de los jóvenes atletas.

En este contexto, Clark hizo un llamado a las autoridades de las Grandes Ligas para que implementen medidas más estrictas y efectivas en la supervisión de las firmas internacionales, con el fin de proteger a los jóvenes talentos y garantizar un proceso justo y transparente.

La discusión sobre el Draft Internacional continúa siendo un tema complejo, que requiere un equilibrio entre la regulación adecuada y la preservación de las oportunidades para los jugadores.

La postura de Clark y la MLBPA subraya la importancia de abordar los problemas existentes sin recurrir a medidas que puedan limitar el acceso de los jóvenes al béisbol profesional.