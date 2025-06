Doce preguntas a Tony Clark, director del sindicato de peloteros de Grandes Ligas

Tony Clark tiene 52 años de edad y dirige el sindicato de peloteros de Grandes Ligas desde 2013.

Jugó en las mayores entre 1995-2009, 15 años, actuando para Detroit, Boston, Yanquis, Arizona dos veces y San Diego. Disparó 251 jonrones con 824 empujadas. Estudió en college y luego hizo un grado en administración de negocios.

Hace unos días estuvo en el país y concedió una entrevista exclusiva a Listín Diario.

Aquí, algunas de las preguntas sencillas que se le hicieron:

1.- ¿Cuál es el motivo de su visita a Santo Domingo ahora?

“Hemos venido a intercambiar con distintos grupos relacionados al béisbol de Grandes Ligas y mirar la evolución de los programas educativos y de otra índole que tenemos en el país”.

2.- ¿Cómo funciona el sistema de pensiones para peloteros de Grandes Ligas?

“Todos los peloteros que estén al menos 43 días en roster de Grandes Ligas tienen derecho a pensión”.

3.-¿Cómo se calculan los montos a recibir, es por los aportes que hacen de sus sueldos o por los montos ganados en salarios?

“No es por aportes o montos ganados. Todos reciben lo mismo en proporción al tiempo que han actuado en MLB”.

4.- Usted fue jugador de baloncesto y beisbol en el colegio. Con su estatura de 6 pies 8 pulgadas, ¿por qué se decidió por el beisbol?.

“Ciertamente jugaba los dos deportes y tenía ofertas de ambos. Sin embargo, sufrí una lesión jugando basket y eso me facilitó o me obligó a tomar una decisión por el beisbol”.

5. En beisbol, ¿cuál ha sido el manager que más le ha gustado o con quien se sintió o más cómodo para desarrollar su juego?

“Yo jugué varios años con Sparky Anderson en Detroit, pero el manager de mi preferencia fue Bob Melvin jugando para Arizona Diamondbacks en el período 2005-2007”.

6.- ¿Alguna vez tuvo dominicanos compañeros de equipos en Grandes Ligas?

“Claro que sí, por ejemplo Francisco Cordero y Miguel Batista, con quienes compartí equipo. Sin embargo, quiero hacer una anécdota. Una vez, en liga menor, creo que en dobleA, en mi equipo en el club house yo noté que habían tres grupos: uno de gringos, otro de negritos y otro de latinos. Me fui por los latinos, y allí encontré una persona muy especial que me hizo la vida alegre, el lanzador dominicano José Lima”.

7.- ¿Cómo le va con la comida dominicana, cuáles son sus platos preferidos?

“Me va muy bien, me encanta un churrasco, pero sobre todo arroz, habichuelas y tostones. Si voy a un restaurant aquí y no tienen esa comida, busco la forma de que me la preparen”.

8.- ¿Qué opina usted del perdón a Pete Rose y Joe Jackson por parte del comisionado Rob Manfred?

“Pienso que no podrá ir a los votos del Salón de la Fama, pero creo puede ser considerado para Cooperstown por el comité de veteranos”.

9.- Mucha gente pide ahora una especie de perdón para aquellos sancionados o vinculados al consumo de esteroides. ¿Qué usted piensa sobre eso?.

“Yo no soy Salón de la Fama ni nunca lo seré. Pienso que ese es un tema para quienes votan”.

10.- ¿Quién piensa usted ganará la final de la NBA entre Oklahoma e Indiana?.

“Oklahoma”.

11.- ¿Quién es su jugador preferido de la NBA actualmente, y quien de por vida?.

“Prefiero a Stephen Curry de la actualidad y a Michael Jordan de por vida”

12. Cuando usted era jugador de MLB, ¿Cuál pelotero era su favorito de por vida?

“Hank Aaron, sin duda alguna.Fue un tremendo bateador y si usted revisa sus números se dará cuenta de ello”.