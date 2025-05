Fin de semana pésimo

NUEVA YORK. Disfrutar un fin de semana viendo una serie de Mets y Yanquis en vivo, en Yankee Stadium, es un gran deleite. Se parece bastante, para el caso dominicano, a la serie aquella de Licey y Aguilas en Citi Field en 2023. E incluso, es un ambiente similar a lo que se vive en Miami cuando Dominicana participa en el clásico mundial de cada cuatro años.

El ambiente es de pura adrenalina y unos 150 mil fanaticos, casi 50 mil por cada fecha, llenaron el hermoso parque de los Yanquis.

El resultado en el terreno de juego todos los saben. Pero, más que eso la noticia que movió el estadio fue la primera presentación de Juan Soto en Yankee Stadium, luego que rechazara una oferta del equipo para jugar aquí el resto de su carrera y quedarse, por el contrario, con sus vecinos de los Mets. No es igual ni se comparan mucho, porque los Yanquis, el club número uno del beisbol de MlB, ha ganado 27 titulos, los Mets, nacidos en 1962, apenas 2.

Inclusive, se han enfrentado solo una vez en serie mundial, en el 2000, y los Yanquis se quedaron con la corona en 6 juegos.

Pero hablando de los fanáticos, hay que recordar que son eso… fanáticos. Y que aprovechan cualquier circunstancia para hacer su show, como lo hicieron contra el dominicano durante los tres días.

Tuve la afortunada circunstancia de que el primer juego del viernes, estuve en el terreno de juego, luego compartí algunos innings en el palco de prensa, y luego vi el resto del partido detrás del poste de bosque derecho, famoso porque allí se acomodan los fans más aguerridos de los Yanquis.

Viví plenamente la andanada de abucheos contra Soto en cada momento, y les aseguro que para cualquier jugador no es nada divertido. A estos atletas los preparan para tal ocasión, se contienen, pero es seguro que ellos quisieran devolverle la naranja también con un poquito de veneno (en defense propia). Solo que Soto no pudo porque, aparte de eso, no le fue bien con el bate.

La actuación

En su primer día salio empate porque, aunque falló dos turnos, recibió 3 bases por bolas y eso compensa en algo (aunque la gente le pide jonrones, no transferencias). Los Mets perdieron ese día, pero tampoco hizo nada su contraparte, el Juez, Aaron Judge.

El sábado, Soto pegó 1 hit en 4 turnos, y los Mets ganaron 3 por 2 gracias a elevado de sacrificio de Francisco Lindor en la novena. Y el domingo, Soto estuvo mal otra vez, falló sus 4 primeros turnos, inclusive recibiendo dos ponches en el medio por Max Fried.

Uno de sus problemas al arribar a esta serie es que llegó muy mal pues en sus siete juegos anteriores, antes del domingo, tenía de de 23-3 para promedio de .130, sin más nada, pese a que en la semana anterior había despachado 5 jonrones. Ahora, sus números son de .246, con 8 jonrones y 20 empujadas.

Este mal período es su segundo en poco tiempo, y eso llama mucha la atencion. ?Que le pasa a Juan Soto, cuando será que arranque en forma estable?

Debido a su calidad de 7 temporadas, hay que tenerle paciencia y darle el beneficio de la duda.

Mientras, hay mucha gente delante suyo en estadisticas, en el equipo y fuera de él.

Previamente al juego, se dio el hecho de que Soto visitó a su amigo Aaron Judge, creo que hablaron algo en forma privada en la caja de bateo bajo techo.. Y luego, cuando los Yanquis realizaban prácticas, fue hasta el plato, conversó con coaches y con el manager local Aaron Boone, y hubo fotos y videos de todo.

Aquí, todas las miradas están puestas en Soto, a ver que hace, a ver que no hace, para honrarlo o para quemarlo.. ?Por que? Porque tiene el major contrato de liga mayor, y eso merece una atención de todos, sin lugar a dudas. Una atención que vale 765 millones de dólares.

El japonés

Quiero dejar estos datos del japonés Shohei Ohtani, el hombre de los Dodgers que se ha recuperado super rápido. Tanto, que ya suma 16 jonrones, dejando atrás a todo el mundo, inclusive a Judge, que tiene 15.

En sus últimos 7 partidos tiene de 31-11 con 4 jonrones, 10 empujadas y promedio en .355. En total en la temporada su ofensiva está en .313-16-30, OBP de .408.

Está preparando un escenario para acercarse o superar su actuación del 2024 cuando tuvo .310-54-130, anexando también 59 robos de bases.

Los Dodgers fueron sorprendidos el fin de semana al ser barridos en tres juegos por los débiles Angelinos, en Los Angeles. Fue la primera barrida desde el 2010 para los Angelinos.