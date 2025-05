Atléticos envían a Bidó a las menores en una movida que refleja las expectativas del club

Para tener una idea de cuán diferente es esta temporada con respecto a las tres anteriores para los Atléticos, sólo hay que ver su más reciente movimiento en el roster.

A diferencia de los equipos de los Atléticos con 100 derrotas en temporadas consecutivas en el 2022-23 y el club de 69 victorias del año pasado, la versión del 2025 está firmemente en la pelea desde el principio. Los Atléticos llegaron a la noche del sábado con un récord de 22-23, ubicándose a sólo tres juegos de los Marineros, líderes del Oeste de la Liga Americana.

Sí, es temprano en la temporada. Hay muchísimo béisbol por jugar. Pero los Atléticos no van a esperar y permitir que un jugador atraviese dificultades por mucho tiempo si hay otras opciones disponibles. Lo demostraron el mes pasado con Joey Estes, quien se ganó el último puesto en la rotación saliendo del Entrenamiento Primaveral y fue opcionado tras un par de salidas difíciles.

“La temporada pasada, éramos mucho más pacientes al hacer movimientos como estos”, explicó Kotsay. “Esta campaña, nuestra mentalidad es diferente. Esa es una de las cosas que hablamos al salir del Entrenamiento Primaveral”.

Bidó, al igual que Estes, tanto Forst como Kotsay esperan verlo de regreso en algún momento de esta temporada. Con Bidó, su falta de ponches, 29 en 43.1 entradas, es algo en lo que a los Atléticos les gustaría que trabajara para mejorar en el nivel de liga menor.

“Manejó algunos juegos donde tuvo contacto suave y no una tonelada de ponches”, dijo Kotsay. “Su rendimiento en general, en conjunto, puede ser mejor…Es un buen momento para que él se reajuste y posiblemente identifique áreas donde pueda conseguir swings fallidos, una de ellas es usando su recta en la parte alta de la zona un poco más, con algo más de vida. Tuvo la habilidad de ponchar bateadores la temporada pasada. Simplemente no hemos visto lo mismo de él esta campaña”.

Antes de iniciar una serie de tres juegos contra los Gigantes en el Oracle Park la noche del viernes, los Atléticos hicieron una serie de transacciones en el roster. La principal de ellas involucró al dominicano Osvaldo Bidó, quien fue enviado a Triple-A Las Vegas un día después de su difícil salida contra los Dodgers el jueves.

Los Atléticos tenían grandes expectativas para Bidó al iniciar la campaña del 2025, tras lo que fue un sorpresivo buen desempeño en el 2024, con números subyacentes que sugerían que podría estar encaminado a un despegue. Pero después de registrar marca de 2-1 con efectividad de 2.61 en sus primeras cuatro aperturas, el derecho ha batallado con un porcentaje de carreras limpias de 8.74 en sus últimas cinco salidas.

Si las recientes dificultades de Bidó hubieran ocurrido en alguno de los años de reconstrucción del 2022 al 2024, los Atléticos probablemente le habrían dado más oportunidades para resolverlos en el nivel de Grandes Ligas. Pero este año es diferente. Los Atléticos tienen mayores expectativas como un club con esperanzas de competir por los playoffs, y con eso viene una filosofía diferente en cuanto a cómo manejan el roster.

“Sólo llevamos un cuarto de la temporada”, dijo el gerente general de los Atléticos, David Forst, el viernes. “Pero creo que hay ciertas expectativas de parte de [el manager Mark Kotsay] y los muchachos en ese clubhouse de que necesitamos salir a competir cada noche para ganar. No quiere decir que ese no fuera su deseo en los últimos años, pero seamos realistas, no estábamos en posición de hacerlo todas las noches. Este es un mejor equipo. Es un club con más talento, y creo que hay expectativas [más altas]”.