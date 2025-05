Bruce Bochy llega a 2,195 victorias, supera a Sparky Anderson y es el sexto manager más ganador

Bruce Bochy consiguió el triunfo número 2.195 en su carrera el jueves, rompiendo un empate con Sparky Anderson en el sexto lugar de la lista de los managers más victoriosos en la historia de las mayores, luego que los Rangers de Texas vencieron 1-0 a los Astros de Houston.

Bochy, quien cumplió 70 años el mes pasado y está en su 28ª temporada como piloto, tiene un récord de 2.195-2.206 en juegos de temporada regular con Texas, San Diego y San Francisco. Ha ganado cuatro títulos de la Serie Mundial, tres con los Gigantes y el único en la historia de los Rangers en 2023, cuando regresó al banquillo después de un retiro de tres temporadas.

“Les dije a los jugadores que me gustaría honrar a Sparky. Crecí siendo fanático de los Rojos. Mi papá lo era, él me hizo fanático de los Rojos. Un seguidor de la Gran Máquina Roja, Johnny Bench era mi ídolo. Probablemente me inspiró a jugar”, relató Bochy.

Hubo un brindis con champán en el vestuario de Texas después del juego, e incluyó lo que Bochy describió como “unas palabras hermosas” de Chris Young, el presidente de operaciones deportivas. Young lanzó para él en San Diego y era el gerente general en octubre de 2022, cuando los Rangers contrataron a Bochy.

Los cinco managers por delante de Bochy en la lista de victorias de por vida, lo mismo que Anderson, están todos en el Salón de la Fama. El siguiente por delante de Bochy, en el quinto lugar, es Joe Torre con 2.326. Connie Mack es el líder de todos los tiempos con 3.731 victorias, seguido por Tony La Russa, John McGraw y Bobby Cox.

Anderson tuvo un récord de 2.194-1.834 y tres títulos de la Serie Mundial, dos con Cincinnati de 1970 al 78 y otro con Detroit, donde dirigió de 1979 al 95.

“Tuve la suerte de conocer a Sparky. Se retiró un año antes de que yo comenzara a dirigir, pero nos hicimos amigos y pasé algún tiempo con él”, dijo Bochy. “Jugué en su torneo de golf un par de veces. Siempre venía y hablábamos. Un hombre maravilloso, así que éste es un momento especial para mí”.

Bochy, ahora en su tercera temporada en Texas, tiene un récord de 192-177 con los Rangers. Estuvo 951-975 con los Padres de 1995-2006, y tuvo una foja de 1.052-1.054 de 2007-2019 con los Gigantes cuando sus tres títulos de la Serie Mundial allí llegaron en un lapso de cinco temporadas, de 2010-14.