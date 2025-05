Soto, Lindor, Marte y Vientos participan con niños en Copa Dr. Ramón Tallaj

Los estelares peloteros de los Mets de Nueva York, Juan Soto, Francisco Lindor, Starling Marte y Mark Vientos, participaron este lunes en una vibrante conferencia de prensa que organizó la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc, en Citi Field, donde se anunció la celebración de la sexta Copa de Béisbol de Pequeñas Ligas, Sóftbol Masculino y Femenino, Dr. Ramón Tallaj, Chairman Of The Board SOMOS Community Care.

Daniel Reyes, presidente de la FDDNY, una entidad sin fines de lucros, con más de 30 años organizando eventos deportivos con niños, jóvenes, niñas, jovencitas y adultos, en esta ciudad, informó que un total de 144 equipos estarán en la inauguración de este nuevo certamen deportivo que se celebrará este domingo 18 de Mayo, a las 1:00 P.M., en los terrenos deportivos donde estaba el antiguo Yankee Stadium, en El Bronx.

En la rueda de prensa, celebrada en la sala de conferencia en Citi Field, Reyes, acompañado por Soto, Lindor, Marte y Vientos, quienes estarán presentes en la inauguración, dio a conocer que un total de 64 equipos de pequeñas ligas en todas las categorías, 64 de sóftbol (hombres) y 16 de sóftbol de jovencitas, forman partes de los 144 conjuntos que batallarán por varios días detrás de las copas de campeones y medallas.

Esta actividad cuenta con el respaldo de Cibao Meat Products, Grand Slam Club, New York Presbyterian, Kennedy Car & Service, Bacilica Manager Corp., ProHealth Connect, El Mundo Auto Repair, Food Universe Marketplace, (1334 Louis Niñé Blv, Bronx, NY 10459), Vieca Imports & Exports, First Class Car & Limo Service y Dragón Master Auto Sound & Security.

Decenas de niños peloteritos que jugarán en el gran evento, estuvieron presentes en Citi Field y junto a los jugadores de los Mets, Soto, Lindor, Marte y Vientos, presentaron partes de los lujosos uniformes que usarán en el atlético e histórico acontencimiento.

Se notó, muy ameno como Juan Soto, Francisco Lindor, Starling Marte y Mark Vientos, compartían con los pequeños, en un momento inolvidable.

Los jugadores de los Mets, quedaron maravillados por el montaje de este importante evento, felicitaron a los organizadores, especialmente a Daniel Reyes y prometieron participar de la regia apertura el próximo domingo.