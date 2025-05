Rafael Devers se niega a jugar primera base y enfrenta al gerente de los Red Sox

Rafael Devers es el bateador designado de los Medias Rojas de Boston.

Y no está interesado en otro cambio de posición.

En declaraciones a la prensa por primera vez desde que Triston Casas fue descartado para la temporada tras romperse el tendón de la rodilla izquierda y someterse a una cirugía, Devers declaró el jueves que la directiva de los Medias Rojas le planteó la idea de ocupar el puesto de primera base.

El tres veces All-Star no ve conveniente otro cambio de posición tras haber sido enviado de la tercera base a ser bateador designado durante los entrenamientos de primavera, después de que los Medias Rojas ficharan a Alex Bregman para jugar tercera.

"Vinieron a hablar conmigo al respecto", dijo Devers tras conectar un jonrón e impulsar dos carreras en la victoria de Boston por 5-0 sobre Texas.

Sé que soy un jugador de béisbol, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones. En los entrenamientos de primavera, me hablaron y básicamente me dijeron que guardara el guante. No iba a jugar en otra posición que no fuera la de bateador designado. Ahora mismo, no creo que sea una decisión apropiada pedirme que juegue en otra posición.

Devers dijo que habló con el gerente de los Medias Rojas, Craig Breslow, sobre la posibilidad de jugar en primera base en ausencia de Casas.

Por ahora, Boston está ocupando la primera base con un pelotón que incluye a Romy González y Abraham Toro.

"Él (Breslow) jugó béisbol. Me gustaría pensar que sabe que cambiar de posición no es fácil", dijo Devers a través del intérprete de los Medias Rojas, Daveson Pérez.

"Me pusieron en esta situación. Me dijeron que no querían que jugara en ninguna otra posición".

Breslow, el gerente de los Medias Rojas, lanzó 12 temporadas en las Grandes Ligas y fue un miembro clave del bullpen de Boston cuando el equipo ganó la Serie Mundial en 2013. Está en su segunda temporada al frente del departamento de operaciones de béisbol de los Red Sox.

“Ahora, básicamente deberían hacer su trabajo y buscar otro jugador. No entiendo por qué quieren que sea un jugador intermedio”, dijo Devers. “De repente, alguien en los jardines se lesiona y quieren que juegue en ellos. Sé el tipo de jugador que soy y esa es mi postura”.

Al preguntársele sobre cambiar de opinión en caso de que los Red Sox reciban poca producción del grupo actual de primera base, Devers reiteró que es bateador designado a tiempo completo.

También declaró que le molestaba que Boston lo considerara para asumir una posición en la que no ha jugado ninguna entrada como jugador de Grandes Ligas.

“Me dijeron que soy un poco testarudo, pero ya me pidieron cambiar de posición una vez. Esta vez, no creo que pueda ser tan flexible”, dijo Devers. “No creo que hayan cumplido su palabra. Me dijeron que iba a jugar en esta posición, de bateador designado. Ahora se están retractando”.