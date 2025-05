100 victorias, 100 derrotas

Se han corrido 5 semanas desde la apertura de la temporada 2025 de Grandes Ligas, y ya tenemos alguna idea de quienes pueden alcanzar 100 victorias y quienes 100 derrotas.

No se trata de una combinación macabra, ni tampoco circunstancial. Es que en el béisbol no se aplica mucho aquello de que “lo importante no es como se empieza, es como se termina”. Es que si usted inicia mal en sus resultados habrá sus motivos, y luego resulta cuesta arriba la recuperación. Lo más prudente es empezar bien

HACIA LAS 100: Por ejemplo, la tabla de posiciones (hasta la noche del domingo), le dice a usted cuáles equipos tienen proyección de alcanzar 100 triunfos, de un calendario de 162. Y esto significa que tienen desde ya una gran oportunidad de postemporada.

La media para alcanzar los 100 triunfos es un promedio de ganados y perdidos en .600 puntos, partiendo de 100 ganados, 62 perdidos.

En el grupo que proyecta 100 ganados, por sus promedios de ahora, están los siguientes: Tigres de Detroit con 22-13 y .629, Marineros de Seattle 20-13, 6.06, New York Mets 22-12 y .647, Chicago Cubs 21-14 y .600, Dodges de los Angeles 23-10 y .697, Padres de San Diego 22-11 y .667, y Gigantes de San Francisco 22-13 y .629. Entre los que podrían perder cien están los siguientes: Chicago White Sox 10-24, Los Angelinos 13-20, Marlins de Miami 13-20, Piratas de Pittsburgh 12-23, y Rockies de Colocado 6-28… También, esos son los equipos de poca posibilidad de ir a playoffs.

¿Y los Yanquis, líderes de la División Este? Tienen mucha inconsistencia pues no saben ganar de visitantes este año (tienen 8-8). Estarían felices si ganan más de 90 juegos, a ver si logran un wild card.

No sé quienes los quitará del primer lugar pues todos esos clubes del grupo están mal: Toronto, Boston, Tampa, Baltimore.

11 JONRONES: Por cierto, este domingo hubo un juego espectacular en Baltimore con la visita de los Reales de Kansas City. Entre ambos equipos dispararon 11 jonrones solitarios, estableciendo récord de liga mayor. ¿Todos solitarios? Es correcto, dejando atrás una marca compartida por dos equipos. Lo hizo Arizona el 20 de mayo del 2022 ante los Cachorros, y antes White Sox el 28 de mayo de 1995 ante Detroit. Esto de ahora también sucedió en mayo.

Por Kansas City, dieron 7 jonrones. 2 de Maikel García, uno por Bobby Witt Jr., Vinnie Pasquantino, Luke Maile, Michel Massey y Jonathan India. De Baltimore, 2 de Jackson Hollidady, uno por Cedric Mullins y Ryan O´hean.

Kansas ganó 11 por 6 y coloca su marca de 19-16, los Orioles en 13-20, pasando trabajo.

LA SERIE: Los de Tampa Bay estuvieron de visita en Yankee Stadium y ganaron dos de tres. El partido dominical terminó 7 por 5, y le dieron unos palitos a Will Warren, uno los iniciadores de los Yanquis. Cody Bellinger dio su cuarto jonrón y 200 de su carrera… Jasson Domínguez de 4-1 y batea bajo promedio de .227, y Pablo Reyes empezó en la segunda base, de 2-0 y batea de 19-.3 para .150..

EL SALVADOR: Johan Durán, dominicano de Minnesota Twins, tuvo su 4to. salvamento, en el triunfo de 5 por 4 sobre Boston. Duran tiene efectividad de 1.17, y se ha recuperado de un mal comienzo, Ahora tiene 17 ponchados en 15.1 innings..Rafael Devers de .3-0, batea .250 con 5 jonrones y 23 empujadas habiendo recuperado bastante de su confianza. El venezolano Wilyer Abreu , de Boston, tiene 7 jonrones y es buen jardinero… Minnesota en negativo en 15-20, Boston triste en 18-18 pues no avanzan mucho..

ENCENDIDO: El dominicano Geraldo Pertdomo, short stop de Arizona, está encendido. Este domingo pegó de 5-4, incluyendo par de dobles, y su equipo ganó 11-9 a Filadelfia. Perdomo batea para .292 con 29 impulsadas, impresionante. Arizona se mantiene en pelea con 18-16, Filadelfia igual con 19-15, pero ambos deben mejorar.

DE LA HISTORIA: Texas superó a Seattle 8 por 1, y el lanzador Jacod deGrom tuvo su parte histórica. Solo ponchó 3 en 5 innings, pero llegó a 1,700 ponches convirtiéndose en el pitcher que más temprano llega a esa cifra en cantidad de juegos. Lo hizo en 225 juegos, superando a Randy Johnson, quien lo hizo en 230 partidos.

LADRÓN: El jardinero central de San Luis, un tipo llamado Victor Scott II, le robó un posible jonrón a Juan Soto, en su segundo turno del partido del domingo noche. Dio tremendo salto, y capturó la pelota fuera de la verja. Soto tiene 5 jonrones, y en ese partido pegó de 4-1. Anoche estuvo de designado, tal vez su primera vez este año.