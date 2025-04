¿Volvió Tatis Jr.?

La temporada 2022 fue solamente de pérdida para Fernando Tatis Jr. Y en su cuadro estadístico aparece sin números. Una lesión se combinó con una suspensión de 80 juegos por dopaje, y los años siguientes fueron de pura controversia para El Bebo.

Tanto 2023 como 2024 fueron actuaciones para cuestionarlo, pero ha sobrevivido bien. A tal extremo, que para el 2025 digamos que se ha presentado en excelentes condiciones físicas (y mentales) y está llenando muy bien los encasillados.

Esto es bueno decirlo porque se trata de un joven atleta de apenas 26 años de edad, pero con una situación bancaria envidiable tras firmar un largo contrato de 14 años por US$340 millones con San Diego luego de finalizar la pandemia.

Ese contrato corre para el período 2021-34, y es apenas ahora, en la actual campaña, que Tatis Jr. Empieza a recibir buena cantidad de dinero. Este año ganará US$20 millones, y los años por venir serán de puro crecimiento, hasta lograr US$36 millones en las últimas 5 campañas.

Ahora ha sido elegido jugador de la semana, y va muy bien en casi todos los renglones. Su promedio de .358 en 81 turnos se une a 8 jonrones, y un OBP de .436, excelente. Suma, además, 7 robos de bases y no lo han puesto de out.

Haciendo una proyección simple, pudiera estar en camino de alcanzar su mejor actuación en MLB, en 2021, cuando produjo 42 jonrones, 97 remolcadas más 25 robos de base. El tiene 26 años de edad, y si estabiliza su producción jonronera pudiera progresar en los próximos tiempos, digamos que promediando más de 30.

Además, su recuperación ha sido tan notable que fortalece su presencia como una de las principales figuras de MLB, tal como lo hace 4 años atrás.

EL BORICUA: Hay una anécdota de Fernando Tatis Jr., y el boricua Francisco Lindor, short de los Mets de Nueva York. Éste, que ha pasado de los 250 jonrones, firmó un contrato también de largo plazo en 2022, un año después del dominicano.

¿Y qué se dijo en ese entonces? Que Lindor quería algo mejor que Tatis jr., y para ese entonces ambos jugaban el short. Y por eso exigió un pacto de 10 años por US$341 millones, es decir un millón más que el nativo de Macorís.

Llama la atención, de otro lado, que Lindor no tiene ese gran cuerpo de poder, pero conecta jonrones. Cuando estuvo en Cleveland , entre 2017-19, tuvo tres campañas por encima de 30, con 33, 38 y 32…y ahora con los Mets los dos últimos años ha tenido 31 y 33.

Por tal razón ha llegado a los 250 jonrones, y como tiene 31 años de edad, pudiera proyectar una carrera de más de 400 cuadrangulares. El no parece un jonronero, más bien un jugador alegre para llegar a base con frecuencia, pero el tipo tiene un poder que no deja lugar a dudas. Raro que no le guste robar bases , y ese año tiene apenas 2 estafas.

FUERA: Finalmente, José Sirí va a lista de lesionados a largo plazo pues los Mets esperan que esté fuera de acción unas diez semanas. Eso significa casi 3 meses, pues la fractura que sufrió en la tibia del pie izquierdo parece cosa seria.

Su situación empeora porque no estaba bateando nada, apenas 1 hit en 20 turnos, y había recibido el chance de jugar a diario. Sirí tiene 29 años de edad, y debe darse prisa en definir su presente y futuro en Grandes Ligas. Esta lesión es un tropezón, solamente eso. Este año ganará US$2.4millones con los Mets, y su mejor campaña ha sido 2023 con Tampa cuando bateó 25 jonrones con 56 empujadas, más 12 robos.

ESPECIAL: Los Tampa Bay tienen un jugador especial. Se llama Chandler Simpson, jardinero super rápido, y especialista en robo de bases . El año pasado entre clases A y AA se estafó 104 bases, y eso es notable. Sin embargo, no da jonrones , no tiene muchos extrabases y eso le restará juego. Fue firmado vía draft en 2019, y está arriba con los Rays.

LUTO: Falleció la señora Brunilda Peralta (91años), madre de los hermanos Sánchez (Luichy, Carlos, Jochi, Ana María y Verónica), y también de los fenecidos Juan Bautista Sánchez Correa y Juanchy Sánchez. Las Águilas están de lujo, y Santiago también. Mis condolencias a esos buenos amigos.