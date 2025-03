Víctor Robles llega en cambio al Escogido desde los Toros

Los Campeones Nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, consiguieron este sábado al jardinero Víctor Robles y a un pick de sexta ronda del Sorteo de Novatos 2025, a cambio del infielder Marco Luciano, quien ahora pertenece a los Toros del Este.

Robles, de 27 años, ha participado cada año en las Grandes Ligas desde el 2017, acumulando promedio de .247, 35 cuadrangulares, 182 remolcadas, 254 anotadas y 98 dobles en 607 partidos con los Nacionales de Washington y los Marineros de Seattle.

La velocidad ha sido parte de su arsenal en Las Mayores, ya que se robó 34 almohadillas en solo 91 juegos el año pasado con su actual equipo de Seattle y totaliza 100 en su carrera.

En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el nativo de Santo Domingo ganó el premio Guante de Oro en el 2018-19 con las Águilas Cibaeñas, organización que lo eligió con el segundo pick en la primera ronda del Draft 2016 y que luego lo transfirió a los romanenses en el 2023.

De por vida en la LIDOM con Águilas y Toros, el bateador derecho totaliza 62 partidos que incluyen 4 vuelacercas, 15 producidas, 15 bases robadas, .241 de average y 35 anotadas, además de .341 de porcentaje de embasarse.

La gerencia de Operaciones de Béisbol del Escogido agradeció a Luciano por su entrega al uniforme rojo, el cual vistió en la temporada 2023-24, y le deseó éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Este es el segundo intercambio que completan los Leones en este receso de campaña, ya que el pasado 19 de febrero completaron consiguieron desde las Águilas Cibaeñas a Alexander Canario (OF) y a José Daniel Devers (IF), cediendo a Steward Berroa (OF) y Robert Corniel (PD).