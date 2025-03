Los Nacionales “sin problemas”

Esta es una auténtica franquicia de Grandes Ligas que no tiene “problemas”. Es como si no tuvieran interés en ganar, y esta actitud la mantienen a través del tiempo.

De hecho, los Nacionales fueron campeones de Serie Mundial en 2019, comandados por Juan Soto. Y desde entonces, han pasado cinco campañas, todas en negativo. Y más todavía: allí está el mismo manager Dave Martínez, a quien nadie se le ha ocurrido mencionar como posible cancelado debido a la falta de logros.

Los dos últimos años, el equipo ha tenido igual marca de 71-91, cuarto lugar de la División Este Liga Nacional. Los Expos nacieron como Expos de Montreal en 1969, y fue el club que dirigió Felipe Alou por diez años.Fue el club, también, donde empezó la carrera de Pedro Martínez como iniciador, y allí ganó su primer Cy Young en 1997. Por allí pasaron Vladimir Guerrero Sr. Y Moisés Alou.

Se proclamaron campeones en 2019 derrotando a los Astros de Houston. Ese año, Soto estuvo superbo en la serie regular con .284, 34 jonrones, 110 empujadas, pero el premio MVP fue a manos de Cody Bellinger (hoy con los Yanquis). En la Serie Mundial Soto tuvo .297-3-7, y el MVP fue para el lanzador Stephen Strasburgh.

EL MANAGER: Dave Martínez tiene 60 años de edad. Se estrenó como manager con los Nacionales en 2018, y al año siguiente fue campeón. Ha fallado cinco años corridos, y su récord general está en 463-569, promedio de .449.

ROTACION: Ya los Nacionales no tienen nombres conocidos en su rotación, pero casi todos tomaron experiencia en el 2024 y eso les ayudará. Son ellos McKenzie Gore , Jake Irvin, Michael Soroka (0-10 y 4.74 con White Sox), Mitchel Parker y el japones zurdo Shinnosuke Ogasawara , firmado por poco dinero y dos años. El cerrador es bueno, se llama Kyle Finnegan, y tuvo 38 salvados, 3.68 de efectividad y 60 ponches en 63.2 innings.

OFENSIVA: Los principales hombres de la ofensiva serán el inicialista Nathanel Lowe (.265-16-69 con Texas, el bateador designado Josh Bell (.249-19-71 con Miami y Arizona), Luis García Jr., nacido en Nueva York, pero de raíces dominicanas, es el segunda base (.282-18-70),, en el short tienen a C.J.Abrams, buen jugador, y en la tercera se disputan otros dos dominicanos, José Tena y Amed Rosario…

Los jardineros son James Wood, Jacob Young y Dylan Crews, con el venezolano Keibert Ruiz de receptor.

PROYECCIONES: El récord del club del año pasado fue, 71-91, y los movimientos hechos en la agencia libre dicen que este equipo no tendrá mucha mejoría en 2025. Podrían disputar otra vez su cuarto lugar, siempre con los Marlins de Miami.

NOTAS DE BEISBOL.

.- El Escogido sigue dando noticias. Ahora han adquirido al jardinero Victor Robles, quien pudiera ser regular con los Marineros de Seattle este año. Cedieron al infielder-jardinero Marco Luciano, quien hace un par de años era prospecto de importancia de los Gigantes de San Francisco. Hace poco tiempo, el Escogido añadió a otro jardinero, Alexander Canario, adquirido desde las Águilas. Y no se olviden que ellos tienen también el talento de Junior Caminero y Junior Lake, entre otros. Los rojos son campeones, y tienen serias intenciones de repetir. -Juan Soto disparó triple y dos hits el sábado y este domingo no vio acción en la victoria de los Mets 7-6 ante Washington. Soto tiene ahora de 15-6 en 7 juegos, promedio en .400, par de jonrones y 5 empujadas. Estuvo en acción ayer Alexander Canario, quien no está bien. Ha pegado solo 2 hits en 16 turnos, promedio en .125.

-El venezolano José Urquidy, ex pitcher de Houston, fue firmado por los Tigres de Detroit..

.- Los Mets de Nueva York reciben otra mala noticia: pierden a su receptor Francisco Alvarez por dos meses con lesión en una mano..Las lesiones son frecuentesa en los entrenamientos.

- Personal: si quiere conocer lo que piensa el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, véalo en la entrevista transmitida ayer en La Hora del Deporte. Ahí dice bastante de su pasado y lo que piensa de Miderec. Está disponible en Youtube. Viene guerra dura en el Comité Olímpico, pues Luis Chanlatte regresa al ring… Sigan eso.