Hispanos y afroamericanos

Los venezolanos Eugenio Suárez y Salvador Pérez y el dominicano Marcell Ozuna son serios candidatos para alcanzar la suma de trescientos cuadrangulares de por vida en las grandes ligas en la próxima campaña. Suárez acumula 276, Ozuna 275 y Pérez 273. Este se convertirá en el primer receptor hispano en lograr cifra semejante y la lista de los nacidos o de origen de la América que habla español que han alcanzado ese número llegará a 39. Esta lista la inició Orlando Cepeda en 1969 y no es hasta 1995 cuando otro latino llega a sumar esa cantidad de cuadrangulares, acto realizado por José Canseco.

Sin intentar profundizar en el tema, el espacio es corto, aunque es apasionante; se debe señalar que la rotura de la barrera racial en 1947 no solo favoreció a los jugadores de raza no blanca de los Estados Unidos, también impactó a los hispanos que por el color de su piel les era vedado escalar ese nivel de béisbol, aún cuando calidad en sus habilidades les sobraba. Antes de que ese acontecimiento ocurriera latinos de epidermis blanca, no necesariamente caucásicos, Hispanoamérica y sobre todo el Caribe posee el privilegio de tener una gran diversidad de mezcla; jugaron en las grandes ligas, pero realmente solo uno escaló un nivel estelar: el lanzador cubano Adolfo Luque.

Al inicio de esa nueva fase los norteamericanos de piel oscura, respetuosamente reconocidos como afroamericanos, se destacaron vigorosamente, muy por encima de los hispanos. Cuando Cepeda llegó a los trescientos jonrones en el señalado año de 1969 ya habían sobrepasado esa cifra Hank Aaron, Willie Mays, Frank Robinson y Ernie Banks y hoy esa cantidad llega a 46. Al iniciarse el siglo XXI catorce de ellos habían sido elegidos por los Escritores de Béisbol de América al Salón de la Fama, mientras apenas cuatro latinos tenían su nicho en el venerable recinto.

Sin embargo, este escenario ha hecho en los últimos diez años un giro favorable para Hispanoamérica, siete de sus vástagos han sido electos a Cooperstown, mientras afroamericanos fueron cuatro y solo uno de ellos tiene posibilidad de llegar a trescientos jonrones en 2025: Mookie Betts que acopia 271.