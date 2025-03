Marcell Ozuna no quiere ir al Clásico Mundial

Para la mayoría de deportistas es un sueño representar su país en cualquier evento, al parecer Marcell Ozuna es la excepción.

El toletero de los Bravos de Atlanta aseguró que no tiene la intención de vestir la casaca dominicana para la celebración del próximo Clásico Mundial.

“Yo no voy. Desde el fondo de mi corazon aseguré que no iba a ir al Clásico. Son mis decisiones, cuando yo quise ir hice todas las gestiones para representar mi bandera y no fui elegido”, dijo Ozuna al programa Diamante 23 durante los entrenamientos de primavera.

El oso, como popularmente le llaman en el país, sostuvo que participar en ese evento no le suma a su carrera, ya que luego de no ser invitado “tuvo una de las mejores temporadas en su carrera”.

Ozuna mantuvo que hizo lo necesario para ir con dominicana a Miami “y no fue invitado”.

La pasada campaña, el batedor designado quedó de segundo en cuadrangulares de la Liga Nacional con 39, cuarto en impulsadas (104) y tercero en promedio de bateo con .302.

Terminó en cuarto en las votaciones para el MVP, sólo detrás de Shohei Ohtani (ganador), Francisco Lindor y su compatriota Ketel Marte.