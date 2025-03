Los Angelinos, muy pobres

El año 2002 fue grandioso para los Angelinos de Los Angeles. Ese año asistieron por vez primera a la serie mundial, y la ganaron bajo la dirección del manager Mike Scioscia.

El club volvió a playoffs en 2014, ya bajo el reinado de la superestrella Mike Trout, pero su presencia de nada valió. Trout dio 1 hit en 15 turnos, los Angelinos fueron eliminados y no han regresado a postemporada desde entonces.

Este club empezó su vida en 1961. Fue una iniciativa del actor y cantante de música country Gene Autry (El Vaquero), que juntó varios amigos y pagaron la suma de US$2.1millones para comprar los derechos de su instalación. Durante 5 años estuvieron jugando en Los Angeles, y en 1966 se mudaron a Anaheim.

Posteriormente el equipo ha tenido varios nombres: Angeles Angels, California Angels, Anaheim Angels, y finalmente regresaron a Angelinos de Los Angeles en 2016 luego de una disputa con esta última ciudad, que se oponía pues allí están los Dodgers. (En Nueva York a dos clubes, también en Chicago).

FIGURAS: Mike Trout, ahora con 33 años, tiene 14 años en las mayores. Fue el primero en MLB con un enorme contrato cuando le dieron US$426 millones por 12 años, período 2019-2030. Este hombre ha ganado tres premios MVP, pero nunca ha ído a una final, es decir a la serie mundial.

Desde 2021 ha estado más tiempo en el hospital (lesionado) que en el terreno de juego, al extremo de que el año pasado apareció solamente en 29 juegos. Dicen que ahora está en salud, y en 2025 lo proyectan para jugar en el bosque derecho, dejando su tradicional jardín central.

MANAGER: Su dirigente será Ron Washington, quien se estrenó con el club el año pasado luego de pasar un largo período de coach en Atlanta y en Texas… Washington , ahora de 72 años de edad, dirigió a Texas Rangers 8 años, entre 2007-14, y asistió a dos series mundiales. Eso fue en 2010 y 2011, perdiendo ambas ante San Francisco y San Luis. En 2024 el club tuvo record de 63-99, el 5to. lugar de la División Oeste Liga Americana.

PITCHEO: El estelar de la rotación es el japonés Yusei Kikuchi, zurdo con 6 años en liga mayor lanzando para Seattle, Toronto y el año pasado para Toronto y Houston, quienes lo recibieron a mediados de julio. Kikuchi, de 33 años de edad, firmó por 3 años y US$63 millones. La pasada temporada tuvo marca de 9-10 y 4.05, con 206 ponchados en 175 innings..

Los demás de la rotración son los zurdos Tyler Anderson y Reid Detmers, el dominicano José Soriano, Kyle Hendricks, entre otros. Firmaron al relevista Kenley Jansen para ser cerrador, y el curazaleño todavía tiene condiciones. Boston no quiso retenerlo luego de marca de 4-.2, efectividad de 2.39 y 27 salvados.

OFENSIVA: Si tiene salud, Mike Trout puede encabezar el bateo, que también tendrá al cubano Jorge Soler en calidad de designado. En la receptoría estarian Travis D”Arnaud y Logan O”Hoppe y, el cubano Yoan Moncada será el tercera base, Taylor Ward es un jardinero relevante, igual que Micky Moniak.

Por esta franquicia han pasado muchos peloteros ilustres, algunos de ellos miembros de Cooperstown: Vladimir Guerrero, Rod Carew, Reggie Jackson, Nolan Ryan, Don Sutton,Dave Winfield, y en tiempos recientes otro futuro inmortal, Albert Pujols..

Pero no ha valido para que se conviertan en equipo ganador. El 2005 los proyecta a ellos haciendo el esfuerzo de mejorar su feo record del 2024 , con solo 69 victorias.

Y aquí una pregunta ingenua: ¿Sería Albert Pujols candidato a manager allí en un futuro cercano?. Es posible.

NOTAS DE MLB:-

.- Entonces, el derecho Luis Gil va a lista de lesionados con problemas en el costado derecho. Será cerca de dos meses, y es otro de los Yanquis que no podrá iniciar la temporada..El año pasado, Gil tuvo 15-7 y 3.50 y ganó el premio Novato del Año Liga Americana. Tuvo 29 aperturas , a pesar de estar ausente breve tiempo..

.- Chisme: Marcell Ozuna dice que no lo tomen en cuenta para el clásico mundial de beisbol 2026.. “No me tomaron en cuenta en los pasados clásicos, asi que no me ofreceré ahora”, dijo Ozuna a un medio de Tampa.. Así que ya lo saben: El Oso, de los Bravos de Atlanta, está incómodo. Cuando lo llame Pujols cambiará de opinión, creo.

.-Un hijo de Manny Ramírez está jugando con Brasil en las eliminatorias zonales que se desarrollan en el mundo para el clásico del próximo año..¿Y por qué Brasil? Su madre es de allí… En un reportaje también vi que por Alemania está jugando un hijo de Andre Agassi y Steffi Graf, ambos inmortales del tenis mundial..’?Qué les parece?.

LA ENTREVISTA: Para quienes han preguntado sobre la entrevista a Ricardo Ravelo, presidente del Licey, pueden verla en el canal de youtube de La Hora del Deporte.. Ravelo lanzó algunos piropos calientes al Big Papi.