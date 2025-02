Cleveland ganó 2024, pero no repetirían

Hay períodos en los cuales los equipos de Grandes Ligas deciden ahorrar dinero y tener un par de años en bajo perfil. Ese pudiera ser el caso de los Guardianes de Cleveland, que ganaron la División Central el año pasado, pero las cosas no pintan tan bien en 2025.

Su marca del año fue de 92-70, y tuvieron tanto éxito que su manager debutante Stephen Vogt se ganó el premio del mejor del año en la Liga Americana. En el invierno, sin embargo, perdieron al inicialista Josh Naylor y al segunda base Andrès Gimènez, entre otros.

Y como no invirtieron en el mercado de agencia libre, su ofensiva se verà mermada para la próxima campaña. Tan solo ingresa como nuevo el dominicano Carlos Santana, quien viene de una buena actuación en Minnesota, con 23 jonrones, 71 empujadas, pese a bajo promedio de .238. Santana cumple 39 años el 8 de abril próximo y ganarà US$12 millones con Cleveland.

HISTORIA: Hay cinco equipos de liga mayor que nunca han ganado una serie mundial, pero el caso de Cleveland es distinto. Han cumplido 76 años de la última vez que ganaron una corona (1948), lo cual es una exageración. De hecho, este club es bastante viejo, dicen que nació en 1894 y a través de los tiempos han tenido varios nombres, hasta que cambiaron de Indios a Guardianes el año antepasado (por un lìo con unas tribus indígenas).

Su última asistencia a la serie mundial ocurrió en 2016 cuando perdieron ante los Cubs de Chicago, que para ese entonces tenían 108 años sin un título.

El club fue campeón mundial en 1920, es decir que solo han obtenido dos coronas y 4 subcampeonatos.

ROTACION: Lo mejor de Cleveland es su rotación de pitcheo, y un nucleo de relevo muy fuerte, encabezados por el dominicano Emmanuel Clase, quien tuvo una brillante temporada. (efectividad de 0.61, 74 innings, solo 39 hits y 66 ponchados)… La rotación abridora proyectada la forman Tanner Bibbe, Gavin Williams, Triston McKenzie, y Shane Bieber, si viene en salud pues solo tuvo dos apariciones el año pasado.

OFENSIVA: Josè Ramìrez, el nativo de Baní, es la estrella del equipo, y hora mucho más luego de la salida de Josh Naylor. Ramírez se cotiza cada vez más, y viene de una ofensiva de .279, 39 jonrones, 118 impulsadas.. El receptor será Austin Hedge, en segunda Daniel Scheneemann, en el short Bryan Rocchio, formando un combo de posibilidades alrededor del segundo saco.

En los jardines Steve Kwan, Lane Thomas , Will Brennan, David Fry y el dominicano Jhonkensy Noel, quien pegò 13 jonrones en su año de novato en 67 juegos.

Este club ganó su división en 2024, en su primer play off superò a Detroit , pero cayó ante los Yanquis 1-4 con una situación desafortunada para su cerrador Clase. Su efectividad colectiva fue de 3.61, segunda mejor de la liga, y en bateo tuvieron .238, para el 7mo. lugar.

PROYECCION: Serà un poco difícil que alcancen otra vez 90 triunfos, y posiblemente no vayan a play off.

NOTAS DE MLB.-

Dos dominicanos estuvieron calientes este pasado martes. Primero, Rafael Devers por el asunto de que no le parece bien que lo saquen de la tercera base para dársela al recién llegado Alex Bregman, quien estuvo junto al manager Alex Cora en Houston 8 años atrás. Pero en ese tipo de situaciones no impera mucho el “compadreo” pues intervienen los intereses del club y hace acto de presencia el Gerente General, que en MLB tiene mucha fuerza. Es posible, de todas formas, que eso tome otro rumbo en el curso de los entrenamientos, y no me extrañarìa que Devers acepte de buena gana irse de Designado. El es un jugador tìmido, no es líder de club house pues no habla mucho, pero resuelve bien con su bate.

.-El otro caso relevante es de Vladimir Guerrero jr., pues llegó a los entrenamientos sin tener acuerdo con Toronto para una extensión de largo plazo. Es cierto que el pacto de Juan Soto con los Mets abre nuevas perspectivas para estos jugadores Premium, y muchos sacaràn beneficios. ¿Vale Vladi jr. 500 millones de dólares?. ¿Y Tatis jr., y Machado, y Lindor, y Bryce Harper?...¿Todos querrán renegociar?. Tremendo lìo, para los próximos años.

.-Justin Turner ya tiene empleo al firmar pacto de un año por 6 millones de dólares con los Cachorros de Chicago. Tiene una carrera de 16 temporadas en liga mayor, y vuelve a firmar a los 40 años de edad. En 2024 jugó para Toronto y tuvo .259-11-55…De por vida, tiene promedio en .285 con 198 jonrones, 1580 hits.